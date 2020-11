GODIN, Marie-Paule



Au Centre d'hébergement Christ-Roi, 13 novembre 2020, à l'âge de 90 ans et 8 mois, est décédée madame Marie-Paule Godin, épouse de monsieur Gaston Langlois, fille de feu madame Rose-Anna Alain et de feu monsieur Cléophas Godin. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil son époux Gaston Langlois après 62 ans de mariage, ses fils: Marcel (Sylvie Brodeur) et André (Linda Boulanger), ses petits-enfants: Antoine, Marie-Hélène (Anthony Turgeon), Thomas, Emma et Florence, ainsi que son arrière-petite-fille Olivia; son frère Bruno (Carmelle Langlois), son beau-frère Gabriel Perreault (feu Ginette Godin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Langlois: feu Marius (Claire Soulard), Lorraine (feu Fernand Godin) et Marc (feu Raymonde Goyette) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s.Ceux qui ont connu Marie-Paule et Gaston et qui voudraient témoigner à celui-ci leur sympathie, n'hésitez pas à le contacter par téléphone. Un appel qui lui fera grand bien en cette période d'isolement. Pour ceux qui veulent témoigner leur sympathie sous forme de dons, vous pouvez diriger celui-ci, " in Memoriam " (Marie-Paule Godin), à la Fondation pour les Ainés et l'Innovation Sociale (FAIS) à l'adresse suivante :Site internet : fondationfais.orgFondation pour les Ainés et l'Innovation Sociale, 1, avenue du Sacré-Cœur, Bureau 108 Est, Québec, Québec, G1N 2W1, Tél : 418-691-0766 en spécifiant le " Centre d'hébergement Christ-Roi " dont le personnel a si bien pris soin de notre mère pendant plus de 12 ans. Vous pouvez aussi appuyer le CHSLD de votre choix; ils en ont tous besoin telle que la crise actuelle nous l'a si brutalement démontré.