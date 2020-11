BRIÈRE, Jeanne d'Arc



À l'hôpital L'Hôtel-Dieu de Québec, le mercredi 18 novembre 2020, à l'âge de 71 ans, est décédée madame Jeanne d'Arc Brière, fille de feu René Brière et de feu Florianne Brière. Elle demeurait à L'Ancienne-Lorette.Jeanne d'Arc Brière, a été une digne ambassadrice de la Ville de L'Ancienne-Lorette par sa grande implication, particulièrement dans la circonscription de La Peltrie avec le député monsieur Éric Caire, Ministre délégué à la transformation numérique.La famille vous accueillera aule vendredi 4 décembre 2020, de 17h à 20h." Mon plus grand bonheur dans la vie est ma fille et mes petits-enfants ". Elle laisse dans le deuil sa fille Mélanie Robitaille (Christopher Bradnam), ses petits-enfants: Félix, Juliette et Florence Godbout; ses frères et sœurs: feu Daniel Brière, Jean-Guy Brière (Michelle Laflamme), Léopold Brière (Louise Guilbeault), François Brière, Ginette Brière (Réal Beaudoin) et Gabrielle Brière (Jean-Marc Blais); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux proches et amis dont Richard Robitaille (Sylvie Camiré), Alain Gagnon, Éric Caire. La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital L'Hôtel-Dieu de Québec en soins palliatifs pour leur dévouement et leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, 418 683-8666.