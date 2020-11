«Il faut mieux jouer dans tous les domaines» — Serge Beausoleil

L’entraîneur-chef de l’Océanic de Rimouski, Serge Beausoleil, ne passe pas par quatre chemins pour expliquer le cuisant revers de 6 à 1 subi vendredi contre les Foreurs de Val-d’Or, mentionnant que son équipe a été dominée de bout en bout.

Comme l’Océanic ne recevra pas de renfort en prévision du match de dimanche à Val-d’Or, comment faire pour rivaliser et même espérer vaincre les Foreurs? «Il faut mieux jouer dans tous les domaines. Le repos d’aujourd’hui (samedi) fera du bien. Les gars seront fin prêts pour ce match. En même temps, on ne peut pas en demander beaucoup plus à ces joueurs-là. Quand on a un joueur blessé, on peut dire que ça va permettre à d’autres joueurs de se faire valoir, mais là, on demande à des gars de 4e trio de jouer sur la deuxième ligne. Il nous manque quatre attaquants de notre top 6. Ça fait beaucoup de joueurs qui ne sont pas dans leur rôle», a commenté le coach.

Privé de six attaquants

L’Océanic est privée de six attaquants réguliers lors de ce voyage en Abitibi, dont trois joueurs de centre. Zachary Bolduc, Andrew Coxhead et Frédéryck Janvier sont blessés, tandis qu’Alexander Gaudio est en deuil de son père. Les Européens Adam Raska et Alexander Lazarev sont retenus dans leur pays. Une petite lueur d’espoir pointe dans le dossier de Raska, qui devrait participer au championnat mondial de hockey junior à Edmonton avec la République tchèque. On peut penser qu’une fois présent au Canada, ce sera plus facile de l’amener à Rimouski.

Un autre attaquant pourrait devoir s’absenter après avoir reçu une mise en échec à la tête vendredi. Ludovic Soucy, qui remplace Coxhead comme centre de premier trio, n’est pas revenu au jeu par mesure préventive vendredi. «On attend un avis médical dans son cas. C’est un coup du côté aveugle. On verra ce qui arrivera», a précisé Serge Beausoleil.

Audet devant le filet

C’est Raphaël Audet qui sera devant le filet dimanche pour l’Océanic. «Il a bien fait en relève hier [vendredi]. On lui demande d’être combatif devant son filet et il le fait bien. Dunsmoor a connu un match difficile», a analysé Serge Beausoleil.

Si les points positifs sont rares dans un revers de 6 à 1, Serge Beausoleil a bien aimé la performance de son joueur affilié Xavier Ducharme. «Il a commencé le match sur la quatrième ligne et il l’a fini sur la deuxième unité. Pour le reste, on doit admettre qu’on a été battus par une équipe plus forte qui nous a donné une leçon de hockey.»