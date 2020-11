La course aux remèdes: de la lueur au bout du tunnel

Après bientôt neuf mois de cette pandémie, nous commençons enfin à recevoir des nouvelles permettant d’entrevoir l’avenir avec optimisme : un vaccin, dans un avenir assez rapproché, devant neutraliser ce coronavirus qui a profondément bouleversé nos vies.

Avancées

Fidèles à notre habitude, nous sommes fiers de vous offrir aujourd’hui cette section spéciale intitulée La course aux remèdes, qui dresse un bilan des plus récentes avancées scientifiques réalisées dans les laboratoires d’ici et d’ailleurs.

En collaboration avec notre chroniqueur Richard Béliveau, docteur en biochimie, nous nous penchons ce mois-ci sur la distribution du vaccin qui sera disponible au Canada, quelque part au début de 2021.

Nos journalistes reviennent par ailleurs sur les autres projets de recherche menés au Québec et dans le monde, que ce soit pour un vaccin ou des traitements, et sur certaines des plus récentes avancées thérapeutiques.

Le doc Béliveau, dont vous pouvez lire des commentaires tout au long de cette section spéciale de six pages, consacre sa chronique du jour à une autre découverte sur la maladie, qui pourrait jouer un rôle important, d’ici à ce que le vaccin joue son rôle pour contrer la pandémie.

Malgré toutes ces découvertes permettant d’entrevoir une lueur au bout du tunnel, nous continuerons à vous offrir cette section spéciale mensuelle aussi longtemps que la bataille contre le virus ne sera pas terminée.

Soyez au rendez-vous !

Sébastien Ménard

Éditeur et rédacteur en chef du Journal de Québec



Et vous, quand serez-vous vacciné contre la COVID-19?

Les résidents des CHSLD et les travailleurs de la santé seront les premiers à être vaccinés contre la COVID-19, lorsque le Canada recevra ses premières doses au début de 2021. Mais ensuite, les choix risquent d’être plus compliqués à faire, estiment des experts.

Les potentiels vaccins québécois seraient avantageux

Pendant que certains des vaccins présentent des caractéristiques compliquant leur distribution ou leur conservation, ceux en développement au Québec évitent ces enjeux, tirant leur épingle du jeu malgré un « retard » dans la course.

Au-delà du vaccin, voici une autre importante percée sur la COVID-19

Les complications de la COVID-19 sont souvent causées par la présence de plusieurs caillots sanguins qui bloquent l’arrivée de sang aux organes vitaux. Selon une découverte récente, la formation de ces caillots est dans plusieurs cas due à une production anormale d’anticorps qui attaquent nos propres cellules et activent la cascade de coagulation.

Une nouvelle arme contre le virus... à 1625 $ la dose

Les Canadiens auront accès, dès le mois de décembre, à un premier médicament à base d’anticorps pour traiter la COVID-19, le bamlanivimab, qui coûtera 1625 $ la dose.

Un traitement meilleur que le remdésivir découvert à Québec?

Le Dr Guy Boivin et son équipe au CHU de Québec disent avoir découvert deux molécules dont l’efficacité est « aussi bonne, sinon meilleure » que le remdésivir pour lutter contre la COVID-19.

3 autres découvertes à surveiller

Près d’un an après le début de la pandémie, la communauté scientifique poursuit sa quête pour mieux comprendre le coronavirus, concernant la durabilité de l’immunité notamment.

Pénurie de cobayes dans nos labos

Le peu de symptômes chez la majorité des malades et la concurrence entre les études pour tester des médicaments contre la COVID-19 a mené à une pénurie de cobayes au Canada.

