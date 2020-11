Le cabernet-franc à son meilleur!

Dans la région de Saumur-Champigny, le cab-franc, petit cousin moins connu du cabernet-sauvignon, peut donner de très grands vins rouges.

Les vins du Domaine Des Roches Neuves élaborés par Thierry Germain sont considérés parmi les meilleurs de l’appellation Saumur-Champigny. Travaillant en biodynamie depuis de nombreuses années, très influencé par Charly Foucault du célébrissime Clos Rougeard qu’il considère comme son père spirituel, Thierry Germain est reconnu pour ses cuvées parcellaires, c’est-à-dire des vins qui proviennent d’endroits délimités. En Bourgogne, on appelle ça des «climats» ou des «lieux-dits». Ce sont surtout des vins qui permettent de mettre en lumière la magie du terroir dont ils sont issus. Cette cuvée «Terres Chaudes» porte d’ailleurs bien son nom puisque les vignes évoluent sur un sous-sol crayeux appelé «tuffeau». Or, le tuffeau, un peu comme les galets roulés de La Crau à Châteauneuf-du-Pape, restitue la nuit la chaleur qu'il a emmagasinée durant la journée.

Un «Les Poyeux» d’aubaine

Il en ressort un cabernet franc joufflu, d’autant plus riche que 2019 a été un millésime solaire. C’est bourré de fruits rouge et noirs avec, en arrière-plan, des notes de graphite et de poivron rouge grillé. Tanins mûrs. Matière soyeuse. Acidité vibrante. C’est ample et complexe. Longue finale fruitée aux accents de fumée. Un vin qui, par sa finesse et son caractère, fait penser à la cuvée «Les Poyeux» du Clos Rougeard, mais au tiers, voire au quart du prix. Plus immédiat que par le passé, le vin mérite une bonne aération pour se révéler pleinement. De mon côté, il était meilleur le lendemain... Il pourra évidemment se bonifier une bonne dizaine d’années sans problème.

Domaine Des Roches Neuves, Terres Chaudes 2019, Saumur-Champigny, France

46,25 $ - Code SAQ 14549168 – 13,5 % - n.d. g/L – Bio

★★★★ - $$$$

