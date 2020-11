Le cégep français: une simple question de bon sens

Le retour de la question linguistique au cœur de l’actualité politique depuis quelques semaines s’accompagne, on le constate ces jours-ci, du retour de la question de l’application de la loi 101 au niveau collégial. Simon Jolin-Barrette flirte avec l’idée, alors que François Legault s’y oppose. On devine lequel des deux l’emportera. Soyons honnêtes: nul ne s’attend à ce que la CAQ applique cette mesure qui est associée, pour une génération croyant encore à l’efficacité de la loi 101 telle qu’elle est, à une manifestation de nationalisme linguistique radical. Mais jamais elle n’aura été aussi sérieusement débattue qu’elle ne l’est actuellement, comme si un authentique sentiment d’urgence linguistique s’impose à la conscience collective et pousse une partie de nos élites vers un grand exercice de lucidité. Il était temps.

Si cette proposition revient en boucle dans notre vie politique depuis le début des années 2000, c’est qu’elle repose sur un constat incontestable: le cégep est au cœur de la socialisation des jeunes générations – et cela aujourd’hui bien plus qu’en 1977. En appliquant la loi 101 aux cégeps, on réparerait un de ses défauts de fabrication. Ou plus exactement, on l’adapterait aux exigences institutionnelles et culturelles de notre temps. Dans le passage massif vers le cégep anglais, il ne faut pas voir un désir de perfectionner son anglais, comme le répètent les gardiens du statu quo, mais un désaveu de la société québécoise et une volonté de changer de culture de référence au Québec même. Pour plusieurs, dès que le parcours de scolarisation obligatoire est terminé, on passe à l’anglais. C’est évidemment le cas chez les jeunes allophones. Mais de nombreux jeunes francophones se laissent emporter par le mouvement. À Montréal, l’intégration fonctionne de manière inversée.

C’est la grande tentation des Québécois qui se croient toujours de trop chez eux: rendre leur langue optionnelle dans leur propre pays. C’est le cas lorsqu’on parle de la langue de l’administration : dans la société du bonjour-hi, il suffit de faire press nine pour contourner le français. Ce l’est aussi lorsque lorsqu’on parle de la langue des études collégiales. Une langue ne survit pas dans le vide en contexte minoritaire. Le déséquilibre du financement des institutions postsecondaires au désavantage structurel du français au Québec est indissociable de l’anglicisation accélérée de la métropole. À Montréal, la langue française est condamnée, si rien ne change, à une forme nouvelle de prolétarisation. Qui voudra vivre en français au Québec devra quitter la métropole du Québec. On comprend dès lors pourquoi le scandale de l’agrandissement du collège Dawson est en train de prendre autant de place dans l’actualité. Est-ce que le gouvernement de la CAQ aura au moins le courage de stopper ce projet insensé, qui nous vient directement de l’ère libérale?

S’il veut assurer sa survie linguistique et culturelle, le Québec doit utiliser les moyens qui sont à sa disposition. Surtout, il ne peut pas continuer à financer sa propre anglicisation à même les fonds publics. Cela implique toutefois de renouer avec une lecture éclairée de notre situation collective qui n’ira pas sans une sérieuse révision à la baisse de nos seuils d’immigration, qui dépassent largement nos capacités d’intégration et de francisation. Une opération intellectuelle frauduleuse est parvenue à présenter les Québécois francophones comme une «majorité blanche dominante» au Québec, et non plus comme une minorité culturelle à l’échelle continentale, dont l’existence même est compromise. C’est avec cette illusion toxique déréalisante médiatiquement entretenue par le commentariat fédéraliste et l’intelligentsia diversitaire qu’il faut rompre pour redonner vie au combat linguistique, c’est-à-dire au combat pour le Québec.