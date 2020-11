Les Broncos perdent tous leurs quarts-arrières

Les Broncos de Denver sont dans le pétrin à quelques heures de leur affrontement de dimanche contre les Saints de La Nouvelle-Orléans, alors qu’aucun de leurs quarts-arrières, autant dans la formation régulière que dans l’équipe d’entraînement, n’est disponible pour des raisons liées à la COVID-19.

C’est ce qu’a rapporté samedi Adam Schefter d’ESPN.

En effet, les quarts-arrières Drew Lock, Brett Rypien et Blake Bortles ont tous eu des contacts rapprochés avec le pivot Jeff Driskel, qui a été déclaré positif à la COVID-19. Aucun d’entre eux ne portait le masque au moment de l’exposition au virus.

Lock, Rypien et Bortles n’ont pu compléter l’entraînement de samedi et seront soumis à des tests de dépistage.

Selon Schefter, les Broncos n’auraient pas l’intention de déclarer forfait en vue du match contre les Saints.

Après l’annonce d’un cas parmi les joueurs et de deux infections chez les membres du personnel, les Broncos avaient fermé leurs installations vendredi.

La situation se dégrade également chez les Ravens, qui ont ajouté six nouveaux noms à la liste des joueurs non disponibles en raison de la COVID-19 samedi. La formation de Baltimore avait placé 10 autres joueurs, dont le quart-arrière Lamar Jackson, sur cette liste plus tôt en semaine.

Déjà déplacé deux fois, leur prochain match est toujours prévu mardi contre les Steelers de Pittsburgh.