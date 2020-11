Les perdants magnifiques

Éloge de la défaite, quel titre accrocheur pour un Québécois, dont la devise pourrait être, malheureusement, « De défaite en défaite, jusqu’à la victoire finale ! » : celles de 1755 avec la déportation des Acadiens, de 1760, de 1837-1838, de Riel, de 1980, de 1995 et quelques autres. On pourrait aussi penser à Donald Trump, l’ex-président des États-Unis, qui joue en ce moment les mauvais perdants.

« Perdre, c’est se confronter au monde tel qu’il est », nous dit Samana. Tous, nous allons connaître, un jour ou l’autre, la défaite dans nos ambitions, nos projets, nos désirs, nos amours, nos amitiés. Cela suppose des drames personnels, des déceptions, des souffrances, qu’il s’agisse de défaite personnelle ou de défaite collective.

Si la victoire est souvent synonyme de joie, souvent intense, la défaite, elle, est cuisante et se vit dans la souffrance, d’où le fait qu’on s’en souvienne davantage, explique l’auteur. Et de citer un passage du Portrait de Dorian Gray : « Quand votre jeunesse s’en ira, votre beauté s’en ira avec elle, et vous découvrirez alors qu’il n’y a plus de triomphes en réserve pour vous, ou vous devrez vous contenter de ces triomphes médiocres que le souvenir de votre passé rendra plus amers à votre cœur que des défaites. »

Si la victoire a un effet rassembleur, la défaite, elle, tend à diviser. Mais certains partis semblent s’accommoder mieux que d’autres de la défaite. Pourquoi ? L’adversité, dans ce cas-ci, aurait plutôt un effet de « on serre les rangs » et de « on évite la chicane ». « La seule certitude qu’ils ont, c’est qu’ils ont raison. C’est justement ce qui les fait tenir », affirme l’auteur à propos des formations trotskystes en France, qui, même si elles savent qu’elles ne prendront jamais le pouvoir, persistent et signent. Moi, je pense, entre autres, à Québec solidaire, qui peut toujours rêver du Grand Soir...

Par contre, la défaite oblige à une réflexion, à une remise en question. Elle force l’analyse sur les causes de la déroute. Il faut alors penser à demain, car la victoire ne peut qu’être éphémère. C’est son côté positif. Ne dit-on pas que la défaite forge le caractère en prévision des batailles futures ? Pour Winston Churchill, politicien qui a connu de nombreux échecs dans sa carrière politique, « le succès, c’est d’aller d’échec en échec sans perdre son enthousiasme ».

Persévérance

Or, dur constat, on passe notre vie à perdre plutôt qu’à gagner. « Pour le meilleur et pour le pire, les défaites, petites et grandes, nous structurent donc davantage que les victoires. » L’auteur cite en exemple des hommes politiques français, mais la transposition est facile à faire avec nos propres politiciens.

On n’a qu’à penser à René Lévesque, qui a dû s’y prendre à trois reprises avant d’être élu premier ministre du Québec. En sport, Michael Jordan est le plus bel exemple. Dans une publicité de Nike intitulée « Failure », on peut le voir avouer ses milliers d’échecs : « J’ai raté plus de neuf mille lancers au cours de ma carrière. J’ai perdu environ trois cents matchs. Vingt-six fois, on m’a fait confiance pour que j’inscrive le panier de la victoire... Et je l’ai raté... Tout au long de ma vie, j’ai échoué encore et encore... C’est la raison pour laquelle j’ai finalement réussi ! »

C’est ainsi que ceux qui ont connu la défaite avant la gloire peuvent mieux gérer leur situation personnelle, faire preuve d’humilité et non de triomphalisme. N’empêche que la défaite fait toujours peur dans une société de plus en plus performante où l’on n’a pas le droit à l’échec, souligne Samana. La peur de perdre peut même engendrer la paralysie, car on ne veut plus rien risquer.

Pourtant perdre dignement peut valoir son capital de sympathie.

Souvenons-nous de l’attitude noble et triste de René Lévesque, lors de la défaite du référendum de 1980 : « Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de me dire : À la prochaine fois. »

Le beau rêve pouvait continuer.

À lire aussi

Le temps des mortels/Espaces, rituels et deuils

Photo courtoisie

Il y a ceux qui meurent et il y a ceux qui restent. C’est de ces derniers, surtout, qu’il est question dans cet ouvrage, « qui repose sur plus de quarante ans de recherches en socioanthropologie de la mort ». Parce que la mort n’a pas la même signification qu’on soit athée ou croyant ou issu de cultures millénaires. Comment gérer la mort, celle de nos proches et la nôtre ? Comment garder une trace de ceux qu’on aime et qui nous ont quittés ? Comment s’y retrouver dans la multitude des services qu’on nous propose ? Cet ouvrage tente de répondre à ces questions et de nous éclairer sur le chemin du deuil, lors de la cérémonie des adieux.

Rendez-vous avec la mort/Journal d’un dernier tour de piste

Photo courtoisie

La mort, encore et toujours. On n’y échappe pas. Cette fois-ci, il s’agit d’une mort annoncée, décidée, voulue. À soixante-seize ans, un homme, dont la femme et le fils unique sont morts depuis quelques années, décide de mettre fin à ses jours. Il se donne six mois pour annoncer à ses proches son grand départ. C’est ce journal qu’il nous donne à lire, avec les réactions de ceux à qui il annonce la nouvelle. Le futur suicidé ne souffre d’aucune maladie, si ce n’est le poids des années. « La seule “souffrance morale” que je pourrais alléguer est le sentiment d’une vie devenue insignifiante, auquel s’ajoute la perspective de devenir invalide et encombrant alors que j’aurai perdu les moyens d’en finir. » Les petits plaisirs de la vie s’estompent à la longue devant l’insignifiance, ajoute-t-il. Voici une réflexion intéressante et actuelle sur le droit de mourir dans la dignité.

Bon vivant !

Photo courtoisie

Voici un livre réjouissant, ne serait-ce que par son titre. Qui n’a pas entendu un jour ou l’autre Marc Hervieux, ce chanteur lyrique dans la jeune cinquantaine ? Il nous ouvre son grand album personnel, en nous dévoilant ses coups de cœur, ses souvenirs d’enfance dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, tout près de la St. Lawrence Sugar, où son père a travaillé pendant quarante-deux ans, des photos de scène, et surtout ses recettes préférées, dont un plat de pâtes (pasta subito) de Luciano Pavarotti. Un beau livre, rempli d’une douce nostalgie, à s’offrir en cadeau.