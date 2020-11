Les questions de finances personnelles

STRATÉGIES POUR RÉDUIRE LA FACTURE FISCALE

Question de Robert :

Avez-vous des conseils pour m’aider à réduire les impôts à payer l’an prochain ? J’ai quelques placements et je compte aussi cotiser au REER de ma conjointe.

Bien que nous manquions de détails pour pouvoir donner un diagnostic précis sur votre situation, le planificateur financier et fiscaliste Jean-Philippe Vézina, de l’équipe Jean-Maurice Vézina, vous conseille ces quelques mesures.

Tout d’abord, si certains de vos placements dans des comptes non enregistrés ont perdu de la valeur, vous pourriez les vendre pour déclencher des pertes en capital. « Cela permettra d’annuler ou de réduire les impôts potentiels sur des gains en capital réalisés en 2020, ou encore de reporter ces pertes sur les trois dernières années ou même de les utiliser dans le futur », explique le fiscaliste.

Autre stratégie : si vous souhaitez investir dans des fonds communs de placement dans votre compte non enregistré, vérifiez bien la période de distribution des fonds. En effet, certains fonds distribuent en fin d’année les revenus d’intérêt, de dividendes et de gains en capital qui ont été réalisés durant l’année entière, ce qui s’ajoute au revenu et augmente donc la facture fiscale.

« Attendez plutôt le début de l’année prochaine pour investir dans ces fonds si vous ne voulez pas être imposé trop rapidement », recommande-t-il.

À propos du REER de conjoint, Jean-Philippe Vézina rappelle que si vous y cotisez, mais que votre conjointe retire un montant dans les trois 31 décembre consécutifs suivant cette cotisation, c’est vous qui serez imposé sur ce montant. Cela a donc pour effet d’annuler les avantages que vous aviez anticipés.

« En cotisant avant la fin de 2020, vous ne serez plus imposé sur un éventuel retrait à partir du 1er janvier 2023, comparativement au 1er janvier 2024 si vous aviez cotisé dans les 60 premiers jours de 2021 », dit-il. Bon à savoir !

Enfin, si vous planifiez de retirer un montant de votre CELI en début d’année 2021, il pourrait être préférable de le faire d’ici la fin de l’année 2020. De cette façon, vous retrouverez votre droit de cotisation sur le montant du retrait dès janvier 2021, plutôt que de devoir attendre jusqu’en 2022.

« Il existe de nombreuses stratégies que l’on peut mettre en place d’ici la fin de l’année, mais tout dépend de sa situation : employé, travailleur autonome, retraité, ou compagnie incorporée », souligne Jean-Philippe Vézina.

Par exemple, si vous avez une compagnie et que vous êtes versé des avances provenant de votre société, n’attendez pas avant de les rembourser, car sinon, elles pourraient s’ajouter à votre revenu. Consultez un spécialiste pour vous assurer de faire les bons choix.

COMMENT BÉNÉFICIER DE LA RÉDUCTION DE 25 % DE RETRAIT DU FERR

Question de Gérard :

Comment s’applique la diminution de 25 % des retraits minimums au FERR accordée par le gouvernement fédéral pour 2020 ? Faut-il remplir un formulaire ? De quelle façon s’applique cette réduction ?

Pour réduire le montant de votre retrait minimum obligatoire, vous devez en donner l’instruction à votre conseiller en services financiers ou à votre institution financière. Il n’existe pas de formulaire spécifique à cet effet.

Deux cas de figure peuvent se présenter, explique le planificateur financier et conseiller en placement Ghislain Messier, de la Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine : vous touchez un montant forfaitaire annuel ou la somme vous est versée de façon périodique (au mois ou au trimestre par exemple). Si le retrait est effectué en fin d’année, réclamez simplement l’allègement de 25 %.

« Mais la mesure ne s’applique pas de façon rétroactive, et si vous n’avez pas demandé la réduction vous ne pourrez pas l’obtenir pour les montants déjà versés. En revanche, vous pouvez faire interrompre les paiements périodiques avant la fin de l’année quand vous aurez atteint le plafond requis », précise Ghislain Messier.

Voici un exemple concret : admettons que votre montant minimum à retirer est de 6000 $ par an, soit 500 $ par mois. Avec la réduction de 25 %, vous passez à 4500 $ annuellement, soit 375 $ par mois. Lorsque vous aurez atteint ce montant, il vous suffira de faire arrêter les paiements jusqu’à la fin de l’année.

