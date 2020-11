L’histoire de la Ville de Québec

À mon grand bonheur (et le vôtre aussi, j’en suis persuadé), revoici le Calendrier des vues anciennes de Québec (CVAQ), et ce, pour une 40e année.

Il présente, cette année encore, le visage de Québec, en photos, à travers les événements religieux, sociaux et sportifs. Véritable cahier d’histoire, l’édition 2021 du CVAQ souligne aussi, par des textes, des anniversaires significatifs tels que : l’inauguration de l’hôtel de ville de Québec en 1896, les 50e anniversaires du Grand Théâtre de Québec et de la conquête de la Coupe Mémorial par les Remparts de Québec ainsi que le 25e anniversaire du décès du premier ministre Robert Bourassa en 1996. Offert au coût de 12,95 $ dans la plupart des librairies de la Ville de Québec et dans plusieurs autres établissements commerciaux de Québec, ce calendrier est l’un de mes préférés en raison de ses textes documentés, ses évènements historiques mais surtout ses photos anciennes. https://societehistoriquedequebec.qc.ca.

Que de souvenirs !

Photos courtoisie

Voici trois photos tirées du Calendrier 2021 des vues anciennes de Québec. La première montre (la page couverture du calendrier) une carte postale de l’hôtel de ville de Québec vers 1910 ; l’autre, Robert Bourassa et Guy Lafleur qui célèbrent la conquête de la Coupe Mémorial par les Remparts de Québec en 1971 et enfin la première avenue, dans Limoilou, avec l’épicerie-boucherie Hébert avec sa pompe à essence Shell.

Les 100 ans de Bertha

Photo courtoisie

Bertha Frigon Boutin (photo prise au Foyer de La Paix, de St-Félicien, où elle habite) est née le 19 novembre 1920 à Normandin, mais a vécu toute sa vie à St-Méthode, cet ancien village qui fait partie, depuis 1996, de la ville de Saint-Félicien au Saguenay–Lac-Saint-Jean. La mère de 17 enfants (9 garçons et 8 filles nés entre 1942 et 1964) a accouché à 6 reprises à la maison et 11 autres fois à l’hôpital. Elle compte aussi aujourd’hui 36 petits-enfants, 52 arrière-petits-enfants et 7 arrière-arrière-petits-enfants. Celle qui fut responsable du mouvement MFC (Mouvement des femmes chrétiennes et de l’union catholique des femmes rurales) et qui s’est beaucoup impliquée auprès des nouveaux arrivants durant toute sa vie active de sa région, a publié sa biographie « Les jours meilleurs on les construit » à l’âge de 88 ans. Son mari Josaphat Boutin, est décédé en juillet 2009 après 68 ans de vie conjugale. Joyeux centenaire en retard à cette femme de foi, au grand cœur, accueillante, généreuse et d’une grande ouverture d’esprit qui fait du « FaceTime » avec sa fille Jeannine tous les lundis.

Bonne chance

Photo courtoisie

Mes meilleurs vœux de succès à Louis-Alexandre Pitre (photo), professionnel de golf Classe A, PGA du Canada, qui occupait depuis quelques années (1996) le titre de professionnel et Directeur de la boutique au club de golf La Tempête de Breakeyville. L’ancien du Rouge et Or golf et qui fut aussi assistant-professionnel au club Royal Québec de 2011 à 2014, vient d’accepter l’offre d’un club de la région de Montréal afin de poursuivre sa carrière de professionnel de golf.

Anniversaires

Photo courtoisie

Bruno Tremblay (photo), médecin de famille depuis 41 ans, maintenant à la Clinique des Promenades (GMF) Beauport, 64 ans...Alain April copropriétaire de l’hôtel Le Bonne-Entente de Ste-Foy, et directeur général d’Entourage-sur-le-Lac, 56 ans...Marc-André Fleury, gardien de but de la LNH (Las Vegas), 36 ans...Paul Larocque, journaliste et animateur à LCN et TVA (La Joute), 63 ans...Denis Angers, animateur de l’émission Des chemins, des histoires, à MAtv, 68 ans...Ed Harris, acteur américain, 70 ans...Paul Shaffer, musicien et compositeur canadien, 71 ans...Karo (Caroline Vallée), chanteuse québécoise 73 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 28 novembre 2010 : Leslie Nielsen (photo), 84 ans, comédien d’origine canadienne... 2016 : Guy Drouin, 68 ans, fondateur du Village Vacances Valcartier, du Bora Parc à Valcartier et du parc aquatique Calypso en banlieue d’Ottawa... 2016 : André Tranchemontage, 77 ans, ex-Brasserie Molson, président du Carnaval de Québec en 1977 et ex-politicien... 2016 : Michael « Jim » Delligatti, 98 ans, l’homme qui a inventé le Big Mac... 2015 : Luc Bondy, 67 ans, grand metteur en scène suisse... 2014 : Dale Armstrong, 73 ans, pilote automobile drag (NHRA)... 2013 : Jean-Louis Roux, 90 ans, comédien et metteur en scène et brièvement lieutenant-gouverneur du Québec en 1996... 2010 : Raymond Bélisle, 65 ans, comédien québécois... 2009 : Gilles Carle, 81 ans, cinéaste, scénariste, réalisateur, monteur et producteur... 2007 : Frère Gilbert Guay, 93 ans, religieux de St-Vincent de Paul, au Patro de Lévis pendant de nombreuses années.