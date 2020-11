Près de 20 °C attendus pour entamer décembre

Le Québec entrera à pieds joints dans le mois de décembre mardi avec de la pluie et des températures avoisinant la vingtaine de degrés.

À Montréal, le mercure pourrait grimper jusqu’à 17 °C mardi, selon Environnement Canada. Les normales saisonnières sont de 1 °C le jour et -7°C la nuit. Des averses sont toutefois attendues. Le même scénario est prévu pour la région de l’Estrie. De la pluie doit aussi tomber sur Québec qui attend un maximum de 14 °C où les normales sont de -2 °C le jour et -9 °C la nuit.

C’est dans les secteurs de Vaudreuil-Soulanges et de la vallée du Richelieu qui fera le plus chaud mardi avec un maximum prévu de 18 °C.

L’est de la province ne sera pas en reste et aura aussi droit à du temps doux, notamment dans la région de Kamouraska où le maximum prévu est de 15 °C.

D’ici là, les températures demeurent agréables sur le sud-ouest et l’est de la province. Dimanche, Montréal aura droit à un ciel alternant entre soleil et nuages et un maximum de 7 °C.

Le scénario est similaire à Québec. De la neige est prévue en matinée dimanche pour l’Estrie.

La journée de dimanche se passera entre soleil et nuages pour la Gaspésie où de la faible neige est attendue dans certains secteurs.

Lundi, de la pluie est attendue sur la plupart des régions de la province.