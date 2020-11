Saison de ski lancée en pleine pandémie

Plusieurs stations de ski ont profité des températures froides de la dernière semaine pour ouvrir quelques pistes, au grand bonheur des amateurs qui se sont hâtés de réserver leurs billets pour en profiter toute la fin de semaine.

Photo courtoisie

« Il y a un bel engouement pour le ski en ce début de saison. On a un bel achalandage. Les gens sont au rendez-vous. [...] Ils ont le goût de skier, de se changer les idées et de profiter de l’extérieur, donc ils sont très collaboratifs », remarque Simon Pagé, directeur principal du Sommet Saint-Sauveur, dans les Laurentides.

Après une saison 2019-2020 écourtée par la pandémie, les quelques stations de ski ouvertes affichaient déjà presque complet pour la fin de semaine, plusieurs skieurs s’étant précipités sur les places limitées. À Saint-Sauveur, cinq pistes étaient disponibles, tandis que Tremblant en comptait 12.

« Les gens étaient au rendez-vous et très respectueux. On est très contents parce que c’est une responsabilité partagée. On peut mettre toutes les mesures en place, mais si les gens ne sont pas conscientisés, c’est un défi », indique pour sa part Annique Aird, porte-parole pour Tremblant.

Si les déplacements entre les régions ne sont toujours pas recommandés par la Santé publique, les skieurs et les planchistes peuvent venir s’adonner à leur sport, s’ils respectent les mesures liées à leur zone de provenance, soutient M. Pagé.

« Les gens qui proviennent d’une zone rouge sont invités à venir skier et avoir du plaisir [...] mais quand ils ont fini de skier, il faut qu’ils prennent le chemin du retour vers la maison », illustre-t-il.

Ainsi, même si les chalets offrent un service de restauration en zone orange, un skieur provenant d’une zone rouge ne pourra que s’y réchauffer, masque au visage.

Collaboration demandée

Néanmoins, les centres demandent la collaboration des skieurs, ne souhaitant pas jouer aux policiers.

« La balle est dans le camp des clients. [...] Les gens doivent collaborer si on veut pouvoir pratiquer notre sport toute la saison », conclut le directeur.

Le Mont Sutton, situé dans les Cantons-de-l’Est et en zone rouge, prévoit pour sa part une ouverture graduelle dès la mi-décembre, pour s’assurer d’avoir plusieurs remontées mécaniques ouvertes.

Le centre offrira un service de nourriture extérieur (take-out) et des tentes au pied de la montagne pour permettre aux gens de se réchauffer.

PRINCIPALES RÈGLES À RESPECTER