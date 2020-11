Un Molson passe à la caisse

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les jeunes entreprises d’ici et de l’actualité des entreprises cotées en Bourse.

Andrew Molson empoche 200 000 $

Le président du conseil d’administration de Molson Coors, Andrew Molson, a vendu pour près de 200 000 $ d’actions du brasseur, mardi. M. Molson détient toujours dans l’entreprise une participation dont la valeur avoisine les 180 millions $. L’homme d’affaires a par ailleurs acheté pour près de 88 000 $ d’actions de Theratechnologies plus tôt ce mois-ci. Il est administrateur de cette biotech montréalaise depuis le 16 octobre.

NoviFlow récolte 8 M$

NoviFlow, qui se présente comme un leader mondial des logiciels pour la cybersécurité et les réseaux programmables, vient de clôturer un financement de 8 millions $ mené par le Fonds de solidarité FTQ et Exportation et Développement Canada. L’entreprise montréalaise a été fondée en 2012 à partir de travaux menés à l’UQAM.

Ils revendent du Cominar

Les investisseurs George et Simé Armoyan, qui ont acheté pour 150 millions $ de parts de Cominar depuis le début de la pandémie, ont revendu une partie de leur placement au cours des dernières semaines. Dans sept transactions distinctes, ils ont liquidé pour plus de 4,4 millions $ de parts de Cominar, profitant de la remontée du titre. Le couple vient de déménager de Halifax à Montréal.

Gain de 315 000 $ pour un patron de GDI

Le chef du marketing de la firme montréalaise GDI Services aux immeubles, Fred Edwards, a vendu pour 512 000 $ d’actions issues d’options, la semaine dernière. La transaction lui a permis d’empocher un gain de 315 000 $.

Serge Godin vend pour 5 M$ de CGI

Le président exécutif du conseil et cofondateur de CGI, Serge Godin, a vendu pour près de 5 millions $ d’actions de l’entreprise montréalaise, lundi. Le titre de CGI a crû de plus de 15 % depuis le début du mois, mais il est toujours en recul de 12 % par rapport au début de l’année.

Un dirigeant vend du Résolu

Richard Tremblay, premier vice-président à l’exploitation de la pâte et du papier chez Produits forestiers Résolu, a vendu pour 100 000 $ d’actions de l’entreprise montréalaise ces dernières semaines après avoir exercé des options. Le titre s’est apprécié de près de 30 % depuis le début de 2020.