«C’est un album à écouter les yeux fermés» -Daniel Boucher

Pendant trois ans, Daniel Boucher a enregistré des chansons sans trop savoir s’il allait les placer sur un même disque. Mais devant l’insistance de certains de ses admirateurs, il a décidé de les regrouper sur À grands coups de tounes vol. 1. « C’est un album qu’on a peaufiné à notre goût », dit-il. Le Journal s’est entretenu avec lui.

Tu as fait un spectacle-lancement virtuel il y a quelques jours. Comment cela s’est-il passé ?

« Ç’a vraiment bien été. Les commentaires ont aussi été très bons. Le spectacle est encore accessible [sur boucaneendirect.com]. On a joué les tounes de l’album et je les ai présentées une par une. »

Le concept des lancements virtuels pourrait-il perdurer après la pandémie ?

« Je crois que oui. Il y a du positif à ça. J’ai des chums en Gaspésie qui ont pu le regarder. C’est très cool. C’est un beau moyen de rejoindre du monde de partout. »

As-tu des fans qui t’ont regardé à l’étranger ?

« J’ai des fans en Russie qui ont regardé le show en pleine nuit (rires) ! Je pense qu’ils me suivent depuis Dracula [la comédie musicale sortie en 2005]. Tout cet amour-là est émouvant. »

Comment s’est passée ta rencontre avec le coréalisateur de l’album, Jean-Sébastien Chouinard ?

« On se croisait de temps en temps depuis une quinzaine d’années, sans vraiment se connaître. Quand je faisais Toutte est temporaire [album sorti en 2014], j’avais loué un local. Lui avait son studio dans le même immeuble. J’étais allé le visiter et j’avais été bien impressionné par la quantité de stock qu’il avait. Le contact avait été bon. [...] Quand est venu le temps de retourner en studio pour enregistrer la toune Je te cherche encore, j’ai pensé à lui. Étant donné que je voulais travailler une toune à la fois, on a commencé par essayer avec celle-là. Ça n’a pas été long que la complicité s’est installée. »

Pourquoi as-tu décidé de faire ce projet une chanson à la fois, durant trois ans ?

« Je voulais essayer ça. L’industrie change et les ventes de disques diminuent. C’est une bonne période pour essayer de nouvelles façons de fonctionner. J’avais décidé de lancer les chansons de façon autonome, une par une. Mais après les shows, y’a du monde qui me demandait quand elles seraient sur un disque. J’ai décidé de le faire et je pense que c’est une bonne décision. Quand tu les écoutes une à la suite de l’autre, ce n’est pas un album avec un fil conducteur, mais les chansons sont dans le même esprit, avec la même direction sonore. »

« On est vraiment fiers de ce travail-là. On l’a poli, on l’a sablé, j’ai travaillé mes textes. C’est vraiment un album qu’on a peaufiné à notre goût. »

Tu feras un spectacle virtuel le 11 décembre prochain. À quoi faut-il s’attendre ?

« C’est le concept de Monique Giroux, Carte blanche colorée, à la Place des Arts. On l’a enregistré il y a quelques jours. J’avais des invités. Djely Tapa, une chanteuse originaire du Mali et qui vit maintenant au Québec, est venue faire Chez nous. C’était bouleversant ! Elle a une présence incroyable. Ma mère est aussi venue chanter. Elle a fait une toune de Félix Leclerc et une composition à elle. Les musiciens et moi, on l’a accompagnée. Il y a aussi Anthony Roussel qui est venu chanter deux tounes. »

Comment envisages-tu l’année 2021 ?

« On a un album à faire connaître au monde. J’espère que les gens vont l’aimer autant que nous on l’aime. C’est un album à écouter avec un casque [d’écoute], les yeux fermés. C’est un beau voyage. [...] On lance un album, mais le travail commence. Normalement, on devrait monter un show et partir en tournée. On va suivre ça de près [l’évolution de la pandémie]. On va regarder comment vont les salles et les festivals. À travers ça, je vais continuer de faire des shows virtuels sur Boucane en direct. »

« En janvier, je vais aussi recommencer à écrire, car c’est souvent assez tranquille. Je trouve que c’est un beau mois pour écrire. Tu te lèves le matin, il fait beau, il fait soleil, il fait froid. Tu te fais un petit feu de bois. T’écris. Après, tu vas faire de la raquette. Tu reviens et t’écris des bonnes tounes ! »