COVID-19: le fédéral établit un cadre pour étudier la tenue d’événements sportifs amateurs

Le gouvernement fédéral s’est doté de mécanismes pour étudier des demandes d’organisation d’événements internationaux de sport amateur de haut niveau durant la pandémie de COVID-19.

«Les demandeurs qui veulent voir leur demande être examinée doivent présenter des engagements écrits de l'appui continu des autorités provinciales, territoriales et locales de santé publique, ainsi que des gouvernements provinciaux et territoriaux, ainsi qu'un plan robuste pour protéger la santé publique et celle des participants», a précisé le fédéral par communiqué dimanche.

Les autorisations seront délivrées par Sport Canada, après consultation avec l'Agence canadienne de la santé publique du Canada.

Ceci pourrait toucher l’organisation des championnats mondiaux de hockey junior qui doivent se tenir à Edmonton en Alberta dès le 26 décembre. Des bulles d’isolement basées sur celles mises en place l’été dernier par la Ligue nationale de hockey sont prévues pour cet événement du temps des Fêtes.

Par ailleurs, Ottawa a aussi prolongé jusqu’au 21 janvier la quarantaine obligatoire et les restrictions temporaires aux déplacements pour tous les voyageurs entrant au Canada à partir d'un pays autre que les États-Unis. Cette décision vise à harmoniser ces restrictions avec celles imposées aux gens venant des États-Unis qui sont valables jusqu’au 21 décembre, mais qui devraient être prolongées jusqu’au 21 janvier par la suite.

À partir de 21 janvier, les restrictions liées à ceux venant des États-Unis et des autres pays se feraient donc en même temps. Le gouvernement fédéral a souligné qu’il pourra «ainsi communiquer toute prolongation et tout changement aux déplacements le plus rapidement possible, en plus de donner une certitude aux Canadiens, ainsi qu'aux voyageurs américains et internationaux».

«La protection de la santé et de la sécurité des Canadiens est ma plus importante responsabilité. Nous avons mis en place plusieurs politiques pour assurer la sécurité des Canadiens, mais nous devons demeurer souples et nous adapter à l'évolution de la situation de COVID-19, tout en faisant de votre santé notre priorité absolue», a affirmé Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, par communiqué.

Fermée une première fois à la mi-mars, la frontière canado-américaine est demeurée interdite d'accès en cette période de pandémie depuis, le décret autorisant sa fermeture ayant été reconduit tous les mois.

Bien que la fermeture vise à éviter les déplacements non essentiels, par exemple pour le tourisme, la frontière n'est pas étanche, loin de là. De nombreuses exceptions sont en places pour les travailleurs essentiels, le commerce et sur des bases humanitaires, entre autres.