De nouveaux stratagèmes pour les vols de colis

Les voleurs de colis ne manquent pas d’imagination pour trouver de nouveaux stratagèmes pour dérober les paquets livrés à la porte des consommateurs.

Une famille de Montréal a découvert un de ces stratagèmes en regardant les images de la caméra de surveillance d’un voisin.

La famille Aguilar-Funes l'a constaté il y a quelques jours. Ils attendaient un PlayStation 5, une console vidéo très prisée. Au jour prévu de la livraison, un courriel a été envoyé à la famille pour confirmer que le colis avait été livré en main propre.

«On attendait une PS5, puis on sait qu'en ce moment, c'est très rare d'en recevoir une. Donc, pour nous, c'est beaucoup trop de hasard pour dire que ça a été fait avec une coïncidence», raconte Gabriella Funes.

Mais à leur retour à la maison, aucune trace de la boîte.

En questionnant les voisins, l’un d’eux leur a proposé de regarder les images de sa caméra de surveillance pour voir ce qui s’était passé.

Ils ont pu voir le camion de livraison stationné devant leur domicile à l’heure approximative qui se trouvait dans le courriel de confirmation de la livraison.

On y voit ensuite un livreur de UPS qui discute avec un homme qui attend sur le trottoir, entre dans le camion et ressort avec une boîte qu'il lui remet. L'individu prend la peine de déposer le colis pour fouiller dans ses poches le temps que le camion de livraison reparte. Il reprend ensuite le paquet et il quitte à pied.

«Il faut comprendre que c'est des voleurs qui sont très opportunistes. S'ils ont le moyen d'établir par quand va avoir lieu une livraison, eh bien, c'est un jeu d'enfant de se positionner à proximité et de récupérer le colis s'il n'y a personne à la maison», explique Claude A. Sarazin, président de l'entreprise Sirco, spécialisée dans la sécurité privée.

L’entreprise UPS, qui effectuait la livraison de la PlayStation 5, dit avoir ouvert une enquête sur l’événement. La famille a également porté plainte à la police.

La responsabilité des commerçants

Selon l'organisme Paiements Canada, 48% des Canadiens recourent plus souvent au commerce électronique depuis le début de la pandémie. C'est donc dire que des vols de colis, il va y en avoir encore, mais quels sont les recours si ça vous arrive?

«Il semble que plusieurs entreprises de livraison ne demandent plus de signature et laissent un peu les colis n'importe où. Or nous, ce qu'on dit, c'est que c'est la responsabilité du commerçant de s'assurer que le client reçoit bel et bien son colis. Et se le faire voler, c'est l'équivalent de ne jamais recevoir la commande, et donc on peut se la faire rembourser», indique Charles Tanguay de l'Office de la protection du consommateur.

Le SPVM vous encourage à favoriser le ramassage à un comptoir postal ou d'exiger une livraison avec signature.