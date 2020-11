«Je suis un voyageur de l’intérieur»

Il a publié près de 240 livres depuis 1970, dont cinq que son petit et grand public pourra découvrir cette année. Gilles Tibo est cet illustrateur jeunesse devenu auteur autant par pur plaisir que par besoin de dire les choses... avec son cœur.

Cela fait plus de 25 ans que Gilles Tibo n’a pas touché à sa table à dessin. Par choix. L’artiste aujourd’hui âgé de 69 ans a fait ses débuts en dessin d’humour, en BD et en illustration jeunesse. Et il a plutôt bien réussi, lui qui a illustré 80 livres, remporté une horde de prix et est devenu un illustrateur connu et reconnu.

« Je dessinais à temps plein, beaucoup de jeunesse, un peu de théâtre, raconte celui qui a fait des études en arts plastiques, une carrière de peintre et de sculpteur en tête. Le logo de soleil du Cirque du Soleil, il est originalement de moi. »

Envie d’écrire

Puis est venue cette irrésistible envie d’écrire.

« J’écrivais un petit peu en cachette, dit-il en riant. Parfois, je travaillais comme illustrateur sur des textes et je me disais : il me semble que je n’aurais pas commencé ou fini comme ça. J’avais une espèce de processus créatif en même temps. Plus ça allait, moins j’avais le besoin d’illustrer, plus j’avais le goût de dire des choses, vraiment dire des choses qui venaient de moi. Je me suis mis à écrire comme un déchaîné. »

C’est lorsqu’il s’est mis à refuser des contrats en illustration pour avoir le temps d’écrire qu’il a compris qu’il allait déserter sa table à dessin pendant un long moment. Car Gilles Tibo n’a jamais illustré ses propres textes pour une raison toute simple : il n’en a jamais eu envie.

Noémie – Le secret de Madame Lumbago, son premier manuscrit présenté chez Québec-Amérique, remporte le prix du Gouverneur général en 1996. Ce premier tome d’aventures inspirées de sa fille est le premier d’une longue série de... 25 romans qui meublera une belle partie des 25 années de travail d’écriture à venir.

« C’est un peu comme quand tu tombes en amour, dit-il lorsqu’il parle de l’écriture. On veut juste cela et le reste, on s’en fout. En l’espace de peut-être deux ans, j’ai complètement arrêté de faire de l’illustration pour écrire. »

Voyager de la maison

Voyages autour de mon cœur

Gilles Tibo et Geneviève Després

Éditions de la Bagnole, 36 pages

« Quand j’écris, c’est comme s’il y avait quelqu’un qui sonnait chez moi et que c’était un personnage, explique l’auteur montréalais. Ce personnage a un univers, une personnalité, une façon de voir le monde et je m’en vais avec lui. Je ne fais pas de plan, je commence et on verra. Si ça bloque, je vais faire autre chose, c’est le principe des chaudrons ; je travaille 15 textes en même temps, ce qui fait que si une histoire bloque, je passe à une autre. »

Plusieurs personnages voyageurs sont visiblement venus cogner à sa porte pour qu’il puisse créer Voyages autour de mon cœur, l’un des deux livres géants qu’il publie cette année.

Cette incursion dans le voyage se fait sous diverses formes — souvent poétiques, toujours touchantes – et est pensée pour les enfants de 3, 4 ans jusqu’aux plus grands. Ses textes ouverts, renfermant parfois de petits messages spirituels ou écologiques cachés, offrent aux lecteurs différents degrés de compréhension.

Les superbes images sont le fruit du travail de Geneviève Després qui a eu la brillante idée d’utiliser une technique différente pour animer chacun de ces petits contes-poèmes (la forme littéraire que préfère l’auteur-musicien qui y retrouve une certaine rythmique).

« Je voyage en écriture, le livre c’est mon auto, mon bateau, mon avion, lance celui qui avoue de ne pas avoir, dans la vraie vie, l’âme d’un voyageur. J’ai des livres traduits à travers le monde dans une dizaine de langues, ce sont mes livres qui voyagent pour moi. Et puis le plaisir de l’écriture, c’est d’être surpris par ce qui se passe. Finalement, c’est de l’exploration que je fais. Au lieu d’avoir un compas, une carte et une boussole, je pars avec un ordi. »

Pour l’artiste qui dit travailler ses personnages de l’intérieur (à travers leur mécanique émotive et leur façon de voir le monde), ce thème du voyage renvoie au plaisir de rêver et d’inventer des choses. Des choses complètement surréalistes comme des souris voyageant sur les dos de canaris, une maison qui se déplace avec ses pieds ou un village composé de valises qui se reposent...

Quant à la superbe page couverture, elle illustre le dernier texte de l’album intitulé Dans les bras de mon père et le souvenir indélébile du petit Gilles exténué, au retour de la fête de Noël.

« Mon père me prenait dans ses bras et je me souviens de ce sentiment-là, être fatigué, arriver à la maison et mon père qui me prend dans ses bras. Tu descends dans le lit, tu n’enlèves que ton manteau, il met les draps sur toi et tu entends “Bonne nuit à demain” ! »

Assurément le plus beau des voyages.