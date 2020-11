Joe Biden nomme une équipe de communication à la Maison-Blanche entièrement féminine

WASHINGTON | Le président élu des États-Unis, Joe Biden, a annoncé dimanche la composition de son équipe de communication à la Maison-Blanche, qui sera exclusivement féminine, ce que son entourage a qualifié de première dans l’histoire du pays.

Parmi les personnes désignées figure Jen Psaki, qui occupera le poste très en vue d’attachée de presse de la Maison-Blanche.

Mme Psaki, 41 ans, a occupé plusieurs postes supérieurs, dont celui de directrice de la communication de la Maison-Blanche sous l’administration Obama-Biden.

AFP

Joe Biden et la vice-présidente élue, Kamala Harris, cherchent à mettre l’accent sur la diversité dans les nominations annoncées jusqu’à présent, avant de prêter serment le 20 janvier.

«Je suis fier de présenter, aujourd’hui, la première équipe de communication pour la Maison-Blanche composée exclusivement de femmes», a indiqué M. Biden dans un communiqué.

«Ces professionnelles de la communication, qualifiées et expérimentées, apportent des perspectives variées à leur travail et partagent le même engagement pour reconstruire ce pays.»

En plus de Mme Psaki, six autres femmes ont été nommées.

Parmi elles, Kate Bedingfield, directrice adjointe de campagne de M. Biden, a été nommée directrice de la communication de la Maison-Blanche.

Mme Bedingfield a déjà officié en tant que directrice de la communication de Biden alors qu’il était vice-président.

Ashley Etienne deviendra directrice de la communication de Kamala Harris et Symone Sanders est propulsée conseillère et porte-parole de la vice-présidente.

Pili Tobar a été nommée directrice adjointe à la communication de la Maison-Blanche et Karine Jean Pierre, attachée de presse adjointe.

Elizabeth Alexander sera la directrice de communication de la future première dame, Jill Biden.

Ces nominations ne nécessitent pas la confirmation du Sénat, contrairement à la plupart des postes du cabinet.