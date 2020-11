La patience de Billie

Jean-Marie Corbeil partage son toit avec Billie, une très jolie cocker de neuf ans d’une bonne humeur constante. La patience incarnée. On la verra aussi dans le film Livré chez vous sans contact.

Quelle est la raison qui vous a poussé à avoir Billie chez vous ?

Quand notre golden retriever est décédé, on a dit à nos filles âgées alors de 11 et 13 ans : « Un jour, on aura un autre chien. » On voulait prendre le temps de faire un deuil, mais les choses ont été plus rapides que prévu. Ma conjointe a trouvé un bon éleveur et on est tous allés voir le père, la mère et leur portée de chiots. Nous avons choisi Billie, car elle était plus calme que les autres.

Pourquoi avoir choisi le nom de Billie ?

En revenant de chez l’éleveur, on a fait un remue-méninges pendant 10 ou 12 km pour trouver un nom. On a évoqué des références comme Boule et Bill. Les filles aimaient le nom de Bill, mais on cherchait un nom plus féminin... On a parlé de Billie Holiday qu’on aimait aussi. De la chanson Billie Jean sur laquelle on avait dansé... Je trouve que ce nom lui va bien et lui ressemble : elle a un peu de caractère, mais elle est aussi douce.

Racontez-nous votre relation avec les chiens.

Quand j’étais jeune, j’avais peur des chiens. Mes parents aussi d’ailleurs. Ma grand-mère avait un caniche pas très gentil, Pompon, qui m’avait mordu le nez. Le portrait craché de ma grand-mère ! (rires) C’est Gaëlle, ma conjointe, qui m’a fait découvrir des chiens gentils.

Comment décrire en quelques phrases la personnalité de votre animal ?

Elle est vraiment toujours de bonne humeur, enjouée, toujours prête à jouer ou à se faire flatter et elle est vraiment très gentille. Quand les filles étaient petites, elles la déguisaient et elle se laissait faire. Elle a une patience exemplaire. Elle est toujours très fine et douce. C’est ça qu’on aime, comme chien. Elle est aussi très obéissante.

Racontez-nous un fait cocasse, inusité ou particulier concernant votre animal.

Billie connaît plusieurs mots et comprend plus qu’on ne le croit. Par exemple, si en discutant, on mentionne qu’il est temps de donner un bain à Billie, la première chose que l’on sait, c’est qu’elle est partie se cacher !

Quelle est son activité préférée ?

Aller se promener, surtout le soir après le souper. C’est une habitude. On va au parc et on lui lance la balle.

Quel est son endroit préféré ?

Ces temps-ci, c’est la chambre de notre fille Lauranne. Elle aime se coucher sur la pile de linge sale par terre...

Qu’auriez-vous aimé savoir avant d’obtenir cet animal ?

Je suis toujours très étonné par la quantité de poils qu’elle perd. C’est une usine ! Elle a des mues très fréquentes.

Pendant le confinement, qu’est-ce que votre animal vous a apporté de particulier ?

La tournée pour le spectacle humoristique Corbeil et Maranda qui devait débuter en mars dernier a été arrêtée par la pandémie. Déprimé au départ, j’ai ensuite fait des capsules humoristiques sur le web. C’est Billie qui m’a inspiré pour la première : on est assis ensemble sur un banc et je discute avec elle. Billie reste sagement sur le banc et attend, avec son petit regard qui semble juger de haut...

À propos de Jean-Marie Corbeil :