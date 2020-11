Quoi regarder à la télé dimanche?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le dimanche 29 novembre:

«Au cœur de Cité Mémoire»

Le temps de ce documentaire, on se permet une incursion dans le processus créatif, le parcours inédit et les riches coulisses de Cité Mémoire, cette immense installation de projection extérieure permettant de découvrir l’histoire de Montréal. Une rencontre avec les idéateurs de ce grand projet.

En tout temps sur Club illico.

«Le Petit Prince»

Une brillante jeune fille découvre le monde fascinant du Petit Prince grâce à son voisin, un aviateur assurant avoir rencontré le garçon. Lorsque le vieil homme tombe malade, l’enfant part à la recherche du célèbre personnage. Film d’animation inspiré du classique d’Antoine de Saint-Exupéry.

Dimanche, 14 h 27, Yoopa.

«Ça vaut le coût»

Pleins feux sur le vin québécois, dont la popularité monte en flèche. Marie-Soleil Michon et son équipe se plaisent à en déguster plus d’un et à les comparer. Aussi, on fait le tour des chauffe-eaux, on s’intéresse aux couvertures lourdes et Chantal Lamarre se permet un accès de nostalgie.

Dimanche, 15 h, Télé-Québec.

Marathon «Hell’s Kitchen»

Le populaire chef Gordon Ramsay met les pieds dans sa cuisine et y annonce ses défis pendant cinq rendez-vous consécutifs. Afin d’épater le célèbre restaurateur britannique, les cuistots devront notamment maîtriser les saveurs du porc, concocter des entrées avec seulement quatre éléments et choisir à l’aveugle des ingrédients.

Dimanche, dès 20 h, Zeste.

«En studio»

Toutes les semaines, de nouvelles histoires prennent vie grâce à des chansons enregistrées par Marc Dupré et son équipe. Cette fois, le micro est confié à Lee-Ann qui fait revivre son père, à Robby qui remercie sa famille et à Briana qui dévoile sa véritable nature.

Dimanche, 19 h 30, TVA.

«Deadpool»

Prenant vie au grand écran sous les traits du Canadien Ryan Reynolds, l’antihéros Deadpool, un être immortel et au sens de l’humour bien particulier, n’en fait qu’à sa tête. Sa première mission: retrouver celui qui l’a défiguré lors d’une expérience qui a mal tourné... et se venger.

Dimanche, 21 h, Noovo.

«Le sexe autour du monde»

La sexualité ne se pratique pas de la même façon partout sur le globe. Les mœurs sont diversifiées et l’intimité associée aux relations hommes-femmes est propre à chaque culture. En Chine, le sexe n’est pas un sujet qu’on aborde ouvertement ni avec grand bruit.

Dimanche, 23 h, TV5.