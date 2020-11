Raff Pylon chante avec Snoop Dogg

Le rêve américain de Raff Pylon commence à prendre forme. Le Québécois se trouve présentement à Los Angeles, où il vient de tourner le clip de la chanson Christmas in California en compagnie du célèbre rappeur Snoop Dogg.

Joint par Le Journal en Californie, où il passe encore quelques jours avant de rentrer à Montréal, Raff Pylon ne le cache pas : il ne croyait pas que son projet de duo avec Snoop Dogg se réaliserait aussi rapidement.

« J’ai été vraiment surpris que ça se fasse aussi vite, et aussi bien. Mais je suis aussi très fier. J’écoute ses chansons depuis que je suis jeune, alors c’est toute une expérience pour moi », avance celui qu’on a vu à La Voix plus tôt cette année.

La chanson, dévoilée vendredi dernier, était écrite depuis un bon moment déjà. Mais il manquait quelque chose, se souvient Raff Pylon. Et ce quelque chose s’est avéré la participation d’un rappeur.

« Aussitôt qu’on a réalisé ça, c’est devenu évident. Il nous fallait Snoop Dogg et personne d’autre », laisse-t-il tomber.

« C’était parfait »

C’est donc avec l’aide du producteur américain Earl Powell que Raff Pylon a réussi à entrer en contact avec l’équipe du célèbre rappeur. La réponse, affirmative, n’a pas tardé à venir. Snoop Dogg a ainsi écrit son propre couplet, qu’il a enregistré depuis Los Angeles.

Les deux hommes se sont finalement rencontrés la semaine dernière. Raff Pylon s’est envolé pour la Californie afin de tourner le clip de la chanson, qui devrait être dévoilé au cours de la prochaine semaine.

« C’est vraiment spécial de pouvoir passer du temps avec Snoop Dogg pour jaser et tourner le clip. Il est exactement comme je m’attendais : très relax, très drôle. Et comme on est en Californie, il fume ce qu’il fume toujours », avance le Québécois en riant, faisant évidemment référence à l’amour du rappeur pour le cannabis.

Ambitions internationales

Raff Pylon n’en est pas à sa première collaboration avec un artiste musical de renommée mondiale ; il y a quelques mois à peine, le Québécois lançait King’s Lane (Million Roses), enregistré avec Tito Jackson.

Il espère d’ailleurs que ces deux duos permettront de donner un élan à sa démarche en sol américain.

« Pour moi, c’est la première étape pour établir ma musique à Los Angeles et aux États-Unis. D’avoir des noms comme Tito Jackson et Snoop Dogg, c’est un gros avantage pour un Québécois qui débarque ici. Ça ne peut qu’ouvrir des portes pour la suite », confie-t-il.

Quant à cette suite, elle est déjà en préparation. Raff Pylon explique avoir déjà quelques chansons qu’il souhaite lancer, à raison d’une par mois, au cours de la prochaine année.

La majorité d’entre elles seront en anglais, mais des versions bilingues – intégrant tantôt le français, tantôt l’espagnol – verront également le jour.

« Quand c’est possible, je vais faire des versions françaises. Oui, j’attaque le marché américain en ce moment. Mais je ne vais jamais oublier les gens du Québec », conclut Raff Pylon.