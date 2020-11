BERNIER, Gérard



À l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal, le 24 novembre 2020, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur Gérard Bernier, époux de madame Yvette Cloutier, demeurant à Montréal. Originaire de Cap-Saint-Ignace, il était le fils de feu dame Senneville Cloutier et de feu monsieur Napoléon Bernier. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Carole (Leobardo Munoz), Richard (Lyne Roberge); ses petits-enfants: Stéphanie Crépeau (Jean Dee), Julie Crépeau (Félix Nwokedi), Jeanne Bernier (Hugo Valiquette-Pépin); ainsi que ses deux arrière-petits-fils: Zacharie Dee, Jaxon Nwokedi; son demi-frère et sa demi-sœur: Jean (Rachel St-Pierre) et Nicole (feu Bertrand Massé). Il était le frère et le beau-frère de: Rita (feu Roland Messervier), feu Lucien (Lise Frégeau), feu Georges (feu Monique Gaudreau), feu Donat (feu Jeanne d'Arc Méthot), feu Marcel, feu Thérèse (feu Lucien Bélanger), feu Bernadette (feu Achille Brie), feu Yvette (feu Hank Monteith) et feu Madeleine (feu Jean-Paul Lavoie); de la famille Cloutier: feu Lucienne, feu Jeannette, feu Simonne (feu Rosaire Mondat), Rolande (feu Serge Miron), Cécile et Georgette (feu Norman Thibault). Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés au personnel de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont de Montréal pour tous les bons soins et l'accompagnement qu'ils lui ont prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, 270-5345 boul. de l'Assomption, Montréal (Québec) H1T 4B3. Des formulaires seront disponibles au salon.Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele vendredi 4 décembre 2020 de 12h30 à 14h30.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial de Cap-Saint-Ignace.