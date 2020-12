C’est quoi l’amour pour une adolescente?

Ma fille a entrepris son secondaire début septembre, et elle a eu le malheur de trouver un de ses confrères de classe de son goût. En ces temps troubles de pandémie, mettons que ce n’était pas l’idée du siècle. D’autant moins que le garçon en question ne semble pas attiré par elle.

En conséquence, elle vit sa peine d’amour comme si c’était la fin du monde, et elle semble s’y complaire. Elle peut passer des heures à rêvasser dans sa chambre à ne rien faire, encore moins ses travaux scolaires. Elle part pour l’école chaque nouveau lundi tout feu tout flamme en espérant un revirement de la part du garçon en question, et comme ça n’arrive jamais, elle passe ses fins de semaine à se morfondre, seule dans son coin, en se trouvant moche et en pleurant sur son sort. Comment puis-je l’aider à s’accepter telle qu’elle est et à ne pas se laisser décourager par le premier venu qui ne l’aime pas ?

Une mère couveuse

Je vous signale qu’une fois leurs œufs éclos, les mères couveuses consacrent peu de temps à enseigner à leurs petits les rudiments pour se débrouiller. Il va donc falloir vous y mettre avec votre fille. Enseignez-lui à se faire confiance, à aimer la personne qu’elle est. Lucile Pesloüan a publié un roman illustré pour adolescentes C’est quoi l’amour ? que votre fille aurait intérêt à lire.