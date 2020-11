Cher accueille au Cambodge l’éléphant maltraité du Pakistan

Siem Reap | Après des années de maltraitance dans un zoo au Pakistan, l’éléphant « le plus solitaire du monde » est arrivé lundi au Cambodge, où il a été accueilli par la célèbre chanteuse américaine Cher qui avait fait campagne pour son transfert.

Kaavan, un pachyderme obèse de 36 ans, en faveur duquel les défenseurs pakistanais des animaux, soutenus par Cher, s’étaient mobilisés, doit être accueilli dans une réserve cambodgienne qui compte quelque 600 autres éléphants.

AFP

La chanteuse de 74 ans, portant un masque noir, l’attendait avec enthousiame à l’aéroport de Siem Reap, où l’avion qui le transportait a atterri à 14h30.

Le voyage de Kaavan s’est déroulé « sans incident », a déclaré Amir Khali, un vétérinaire de l’organisation autrichienne de protection des animaux Four Paws qui l’accompagnait, ajoutant que l’éléphant s’était comporté comme un « habitué des voyages ».

« Kaavan a mangé, n’était pas stressé, il a même un peu dormi, il s’est levé et s’est appuyé sur la paroi du caisson » métallique, a-t-il dit.

Le pachyderme doit être transféré dans une réserve qui s’étend sur 10 000 hectares, située dans la province d’Oddar Meanchey.

Surnommé « l’éléphant le plus solitaire du monde », il vivait dans des conditions déplorables dans un zoo d’Islamabad où il était maltraité.

« Le Cambodge est heureux d’accueillir Kaavan. Il ne sera plus l’éléphant le plus solitaire du monde », a déclaré le ministre adjoint de l’environnement Neth Pheaktra à l’AFP.

« Nous nous attendons à ce qu’il se reproduise avec d’autres éléphants, ce sera un effort pour préserver son empreinte génétique, » a-t-il ajouté.

Longue mobilisation

Kaavan était le seul éléphant d’Asie au Pakistan, les autres, peu nombreux, étant des pachydermes d’Afrique.

Son transfert au Cambodge est le résultat d’une campagne de mobilisation qui a duré des années.

Le cas de ce pachyderme et l’état déplorable du zoo de la capitale pakistanaise ont conduit un magistrat à ordonner en mai dernier que tous les animaux en soient transférés.

L’administration du zoo a par le passé nié que l’animal ait été maltraité, estimant qu’il attendait simplement de retrouver une nouvelle compagne, après la mort de Saheli, emportée par la gangrène en 2012.

Mais des experts internationaux ont observé chez Kaavan un comportement stéréotypé - il ne fait souvent que tourner sa tête et son tronc d’un côté à l’autre pendant des heures - qui a nourri des interrogations sur sa santé mentale.

Des groupes de défense des droits et des écologistes estiment que les conditions de vie épouvantables des animaux dans le zoo d’Islamabad résultent en partie de l’absence de législation au Pakistan visant à protéger le bien-être des animaux.

Cher, qui a en partie contribué financièrement au voyage, a affirmé sur Twitter que la décision de remettre en liberté Kavaan était « l’un des meilleurs moments » de sa vie.

Une équipe de vétérinaires et d’experts de Fou Pauws a passé des mois à préparer le pachyderme au voyage, un processus compliqué en raison de la taille de l’animal et de la quantité de nourriture nécessaire pendant le trajet.

Il a fallu également apprendre à l’éléphant à entrer dans un caisson massif en métal spécialement fabriqué pour lui, qui a été placé dans l’avion-cargo pour le vol de sept heures.

L’éléphant a reçu de légers sédatifs.

Cher a rencontré la semaine dernière le premier ministre pakistanais Imran Khan qui tenait à la remercier personnellement.

Four Paws, oeuvrant en coordination avec les autorités d’Islamabad, a également transféré trois loups et plusieurs singes du zoo, où il ne reste plus que deux ours bruns de l’Himalaya, un cerf et un singe.