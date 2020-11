COVID-19: la situation se dégrade à Québec

Les indicateurs de la COVID-19 ne sont pas favorables dans la région de la Capitale-Nationale, avec une augmentation notable des cas depuis une semaine et un bilan encore élevé, lundi.

On a annoncé dans la région de Québec 167 nouveaux cas de coronavirus dimanche et 162 nouveaux cas lundi, soit des niveaux quotidiens qu’on n’avait pas vus depuis plus d’un mois.

Deux décès se sont ajoutés lundi, portant à 436 le nombre de victimes depuis le début de la pandémie.

La semaine dernière, la Capitale-Nationale enregistrait 923 nouveaux cas sur sept jours (en moyenne 132 par jour), soit le portrait hebdomadaire le plus élevé depuis environ un mois également.

Cela se compare désavantageusement à la semaine précédente, où l’on avait compté 656 nouveaux cas de coronavirus (en moyenne 94 par jour).

La situation se détériore entre autres dans certains milieux de vie pour aînés.

Selon des données du ministère de la Santé, des éclosions ont pris de l’ampleur à la résidence Beaulieu (9 cas comptabilisés en 24 heures) et à la résidence Sainte-Anne (11 cas recensés en 24 h).

Rappelons que des éclosions majeures sont en cours dans la congrégation des Sœurs de la Charité (72 religieuses atteintes en date de vendredi), à la résidence Cardinal-Vachon (35 cas en date de dimanche) et au centre d’hébergement Saint Brigid’s Home (46 cas en date de dimanche).

Du côté de la Chaudière-Appalaches, le bilan est plus encourageant, avec 20 nouvelles personnes contaminées sur une période de 24 heures. Il faudra voir si cette tendance ce maintien, alors que les relevés sont parfois plus faibles en début de semaine. On déplore une victime de plus.

Au Saguenay—Lac-Saint-Jean, on semble assister à une stabilisation des cas, avec 116 nouvelles infections annoncées lundi, ce qui se compare avantageusement avec la moyenne des derniers jours.

La transmission est plus faible dans le Bas-Saint-Laurent (14 nouveaux cas) et la Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine (six nouveaux cas). Sur la Côte-Nord, on annonce cinq nouvelles personnes contaminées.

