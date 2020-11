Des ajouts qui feront du Canadien une équipe plus dangereuse

Les nouvelles acquisitions du directeur général Marc Bergevin ne changeront pas le visage du Canadien de Montréal, mais donneront assurément des outils très utiles aux entraîneurs.

• À lire aussi: Dominique Ducharme se prépare, bien malgré tout

C’est du moins l'opinion de Dominique Ducharme, qui s’adressait aux médias lundi. Rappelons que Bergevin a ajouté Jake Allen, Joel Edmundson, Josh Anderson et Tyler Toffoli au club au cours de la saison morte.

L’adjoint de Julien croit que les nouveaux venus viendront ajouter de la vitesse et du talent à l'offensive qui pourraient rendre l’avantage numérique plus dangereux. Il estime que son patron a ajouté des pièces qui complémentent bien le noyau en place.

«Ça amène de la variété, a-t-il fait valoir en vidéoconférence. Ce sont des joueurs un peu différents des joueurs déjà en place, que ce soit par le physique ou la qualité pour marquer des buts. Je ne crois pas qu’on va tout changer offensivement, mais ce sont des outils qui vont amener des atouts sur le plan offensif.»

L’arrivée de Toffoli et d’Anderson permettra notamment à la formation d’équilibrer la force de ses quatre trios offensifs.

«Je pense que ça aide tous nos attaquants. On a quatre trios très intéressants. Donc, ça va donner des options à l'entraîneur pour trouver les combinaisons qui fonctionnent le mieux. Et en même temps, on devra le faire rapidement, mais on a des options.»

Pas de chamboulements

Par ailleurs, Ducharme n’est pas trop inquiet à l’idée de la mise en place d’une section canadienne, qui pourrait voir le jour en raison des contraintes frontalières actuelles entre le Canada et les États-Unis.

L’ancien pilote des Mooseheads de Halifax ne croit pas que cette réalité changera son boulot.

«C’est un travail que je faisais déjà: connaître les autres équipes, a-t-il dit. On profite de ces moments-là pour regarder ce que nous faisons, mais aussi regarder ce que les autres font. On le considère dans notre préparation, c’est certain, mais on n’a aucune certitude sur la façon que ça va fonctionner.»

«Ce n’est pas si différent. Il y a des bonnes équipes au Canada, il y en a dans les autres sections. Des fois, c’est le style de jeu qui est un peu différent d’une équipe à l’autre. À partir de là, c’est à nous d’être meilleurs, de jouer à notre façon pour connaître du succès.»