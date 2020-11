La Ville de Québec verse 535 000$ à Moisson Québec

La Ville de Québec a annoncé, lundi, une subvention de 535 000$ à Moisson Québec afin de permettre à l’organisme de compléter le montage financier pour l’acquisition de son nouvel entrepôt de l’avenue Kepler.

L’organisme qui recueille et distribue des denrées alimentaires avait lancé, en juin 2019, une campagne de financement qui avait été interrompue brusquement par la pandémie. Ce faisant, Moisson Québec n’avait pas réussi à atteindre son objectif de 5 M$.

La Ville de Québec a décidé de combler le manque à gagner via son Fonds immobilier communautaire.

«Pour bénéficier du fonds, les projets doivent entre autres avoir un impact social important. Dans le cas de Moisson Québec, nous avons rapidement répondu à l’appel [...] Dans notre région, l’insécurité alimentaire fait partie du quotidien d’un trop grand nombre de ménages», a déclaré le maire Régis Labeaume en conférence de presse lundi.

Les demandes d’aide alimentaire ont explosé dans la dernière année, comme le rapportait Le Journal dans ses pages lundi matin. Moisson Québec vient en aide, généralement, à environ 35 000 personnes par mois. Or la demande a doublé au printemps lors de la première vague de la pandémie.

Moisson Québec vient tout juste d’emménager dans ses nouveaux locaux et assurait le service d’aide alimentaire pour la toute première fois, aujourd’hui, sur l’avenue Kepler.

Entrepôt deux fois plus grand

«L’objectif de la relocalisation de Moisson Québec, c’est vraiment d’assurer une meilleure sécurité alimentaire. On va être beaucoup plus efficaces en ayant tous nos services sous le même toit. Nos camions vont être capables d’aller chercher davantage de denrées... On aura enfin l’espace pour ça. On double notre capacité de réception des denrées», a exposé la directrice générale de l’organisme, Élaine Côté.

«Moisson Québec va devenir aussi une plaque tournante pour les banques alimentaires de l’Est-du-Québec», a-t-elle ajouté.

Le projet de déménagement de Moisson Québec, incluant l’aménagement des nouveaux locaux, était évalué à 8 M$. Outre la campagne de financement, l’aide de la Ville et le fruit de la vente de leur ancien local, l’organisme a également pu compter sur un don substantiel du propriétaire du nouvel immeuble, Yvon Maheux, qui a versé 1,5 M$.