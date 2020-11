L'ALQ fait marche arrière: la liste de lecture de François Legault remise en ligne

Devant le tollé suscité par sa décision de partiellement censurer une liste de lecture du premier ministre François Legault, l’Association des libraires du Québec (ALQ) fait marche arrière et remettra en ligne les publications retirées de ses médias sociaux.

• À lire aussi: François Legault partiellement censuré par l'Association des libraires

«Voyant le flot de commentaires déferler la semaine dernière, j’ai pris la décision trop rapidement de retirer certaines publications sur les réseaux sociaux de l’Association. Je réalise aujourd’hui qu’il s’agissait d’une erreur et je m’en excuse», a indiqué dans un communiqué la directrice de l’ALQ, Katherine Fafard.

Lundi après-midi, le premier ministre s'est dit «soulagé de voir que l’Association des libraires du Québec a finalement reculé».

Je suis soulagé de voir que l’Association des libraires du Québec a finalement reculé.

On doit encourager nos auteurs québécois.

C’est la meilleure réponse qu’on peut offrir à ceux qui veulent les faire taire.

Voici ma déclaration: https://t.co/np8upWGVoc pic.twitter.com/kNi00UiaVH — François Legault (@francoislegault) November 30, 2020

L'ALQ avait fait disparaitre des suggestions de livres à lire de François Legault après avoir reçu des plaintes de gens qui reprochaient qu'elle eût offert une tribune au premier ministre.

Je suis soulagé de voir que l’Association des libraires du Québec a finalement reculé.

On doit encourager nos auteurs québécois.

C’est la meilleure réponse qu’on peut offrir à ceux qui veulent les faire taire.

Voici ma déclaration: https://t.co/np8upWGVoc pic.twitter.com/kNi00UiaVH — François Legault (@francoislegault) November 30, 2020

Mercredi dernier, le chef caquiste a présenté, dans une vidéo d'une demi-heure, dix suggestions de livres à lire dans le cadre du mouvement #lireenchoeur de l'ALQ, qui a donné la parole à quelque 150 auteurs et personnalités depuis le printemps.

Écoytez l'analyse de Caroline St-Hilaire et d'Antoine Robitaille avec Benoit Dutrizac sur QUB Radio:

«Nous sommes privilégiés que notre premier ministre soit un grand lecteur et qu’il s’exprime publiquement sur l’importance de la lecture. Nous souhaitons l’en remercier et nous excuser pour cette malheureuse situation», s’est excusée Mme Fafard.