Les cadeaux de Noël en pandémie

Cette année, le père Noël ne va descendre dans la cheminée que pour déposer quelques petits colis enrubannés pour ma petite Rose, trois ans et demi. À son âge, elle y croit. J’espère seulement qu’elle ne croisera pas un militant de la théorie de « la vérité, toute la vérité », qui lui expliquera que le père Noël n’existe pas.

Des parents à la pédagogie douteuse estiment que leurs enfants doivent savoir que les cadeaux sont payés par eux. J’en ai entendu récemment à la radio affirmer cette idée tordue, d’où on conclut qu’ils souhaitent écarter les compétiteurs affectifs.

Depuis un mois, le vrai cadeau de ma Rose est en train de rendre fou mon Anglais. C’est un chaton surdoué, survolté, que j’essaie de dresser un peu.

Ronronneur

À l’évidence, ce petit chat a changé notre vie de couple confiné. Il exige de dormir dans notre lit, mais lève-tôt et ronronneur expert, il réveille mon époux de coups de patte sur la tête. D’où son expulsion de la chambre. Pas mon Anglais, bien sûr, mais le chat, pour éviter de la zizanie conjugale.

Déjà que mon chéri est plongé dans un stress saisonnier, car longtemps célibataire, enfermé avec ses livres anciens du dix-huitième siècle, il paralyse à l’idée de me choisir des cadeaux que je n’aimerais pas. Je reçois donc de magnifiques cadeaux choisis par moi et en sa compagnie. Depuis dix-huit ans, j’ai dû faire le deuil des cadeaux-surprises.

Pour ce Noël, ma maison de campagne, mon refuge depuis sept mois, scintillera de centaines de lumières. Le chat non encore baptisé par sa petite maîtresse sera caché quelques secondes dans un grand sac à l’effigie du père Noël. Je le lui offrirai le 24 en expliquant que le père Noël ne transporte pas d’animaux dans le ciel de peur qu’ils gèlent.

Comment mon Anglais et moi allons-nous vivre bientôt, encore sans notre petite et de plus sans cette boule de poils qui illumine notre existence malgré les mordillages et les égratignures ? Le bonheur, quoi !