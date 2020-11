Lévis dépose le plus gros PTI de l’ère Lehouillier

À cause de la pandémie, la Ville de Lévis a dû reporter des investissements d’environ 30 M$ prévus initialement en 2020.

Ce report fait en sorte que le PTI (Programme triennal d’immobilisations), déposé lundi après-midi, est le plus gros de l’ère du maire Gilles Lehouillier. Durant les trois années du PTI, Lévis prévoit un paiement comptant record de 45,5 M$, qui représente environ le double de ce qui se faisait il y a sept ans.

«Une gestion responsable de la Ville, accompagnée de choix judicieux axés sur les services directs à la population et sur une vigoureuse relance économique, explique cette évolution exceptionnelle dans le paiement comptant des infrastructures», s’est réjoui Gilles Lehouillier.

Ce dernier a insisté sur le fait que le PTI est axé sur «la qualité de vie» des citoyens. L’ajout d’une nouvelle glace à l’aréna de Lévis, le développement de nouveaux parcs et le déploiement du plan concept du parc linéaire de la rivière Chaudière sont notamment au menu.

Les trois plus gros morceaux du PTI sont le projet de transport structurant de Lévis, soit les voies dédiées sur le boulevard Guillaume-Couture (87,9 M$), la réfection du réseau d’égout et d’aqueduc (66,8 M$) et l’asphaltage et la réfection de rues, de bordures et de trottoirs (46,2 M$).

Centrale de police

Le coût de construction d’un nouvel édifice incluant le poste de police, la cour municipale et les services juridiques est toujours de 53 M$, dont 44,1 M$ en 2021-2022 et 2023.

Comme on le disait il y a déjà un an, on prévoit toujours un début de construction au printemps 2021 et une livraison en 2023-2024.

Le budget 2021 de la Ville de Lévis sera déposé le 14 décembre. Il y a quelques semaines, le maire Lehouillier avait laissé entendre que son administration se dirigeait vers un gel des taxes.