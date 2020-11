Nicolas Sarkozy dénonce des «infamies» à la reprise de son procès pour corruption et trafic d’influence

Paris | L’ancien président français Nicolas Sarkozy a vilipendé lundi à la reprise de son procès pour corruption et trafic d’influence des « infamies », qui le « (poursuivent) depuis six ans ».

« Je ne reconnais aucune de ces infamies avec lesquelles on me poursuit depuis six ans », a déclaré l’ex-chef de l’État, dans ses premiers mots au tribunal correctionnel de Paris. Après un faux départ lundi dernier, le procès a repris en présence de l’ex-haut magistrat Gilbert Azibert, qui n’est pas parvenu à obtenir le renvoi de l’audience pour raisons de santé.