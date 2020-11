Pour un renforcement des mesures punitives contre les influenceurs anti-mesures sanitaires

Monsieur le Premier ministre Legault,

Nous sommes un groupe de citoyens québécois inquiets au sujet de la montée du mouvement d’opposition aux mesures sanitaires dans la province.

Nous vous écrivons pour vous demander d’agir plus fermement envers les influenceurs et « libres penseurs » autoproclamés anti-mesures sanitaires. Ces « libres penseurs » anti-mesures sanitaires poussent ouvertement des groupes à organiser des évènements qui vont à l’encontre des mesures sanitaires. Leurs stratégies de manipulation est l’utilisation de la désinformation et des faussetés bien évidentes.

De surcroits, nous constatons que ces gens à la tête de ce mouvement soulèvent des masses sous de faux prétextes. Ils véhiculent notamment que le gouvernement, le système judiciaire et le système économique agissent illégalement pour appauvrir les Québécois.

Comme actions de désobéissance, ils organisent et multiplient des manifestations qui vont à l’encontre de nos efforts collectifs dans la lutte actuelle contre la pandémie.

Le système de santé et l’économie à risque

Ils agissent avec impunité sous le nez des autorités. Nous considérons que l’augmentation des risques d’éclosions pourrait découler de cette désobéissance concertée et systématique qui met à risque le système de santé déjà fragilisée, ainsi que ses employés eux-mêmes déjà sur utilisés.

Cette désobéissance met aussi à risque l’économie par la fermeture des services non-essentiels.

Ces « libres penseurs » anti-mesures sanitaires prétendent vouloir sauver notre économie par leurs actions et dénonciations. Par contre, en créant ces événements, ils contribuent à prolonger la crise et les fermetures des secteurs économiques.

Nous, le peuple québécois qui appuie le gouvernement dans ses initiatives sanitaires, nous vous prions de renforcer les mesures punitives contre ces gens. Ils font fi des lois et règlements en appelants ouvertement à la désobéissance civile contre la majorité démocratique et scientifique.

Monsieur Legault, il est temps d’agir.

Nous vous prions d’accepter, Monsieur le Premier ministre, nos sincères salutations.

Cette lettre a été signée par un collectif de 70 personnes provenant de toutes les régions du Québec. Disant craindre des représailles, ils ont demandé que leur identité ne soit pas révélée.