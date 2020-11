Photo courtoisie

Félicitations à l’entreprise Construction Maurice Bilodeau, de Saint-Rédempteur, qui s’est vu décerner le Galon de la semaine (du 23 novembre), dans la catégorie « Projets certifiés » par l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) – région de Québec. Cette reconnaissance est remise dans le contexte de la première présentation des Galons ayant pour objectif de mettre en valeur, chaque semaine, les réalisations entrepreneuriales humaines, innovantes et environnementales des entreprises en habitation et construction de la grande région de Québec. Après avoir été la première entreprise à réaliser une maison LEED à Québec, Construction Maurice Bilodeau intègre maintenant les plus récentes normes du programme Novoclimat dans chacune de ses maisons, méritant ainsi la première certification Novoclimat Sélect de la région. Sur la photo, Jérôme Côté, président de Construction Maurice Bilodeau.

101 ans

Photo courtoisie

Mes salutations à Mme Gilberte Naud Sauvageau (photo) qui a célébré paisiblement ses 101 ans, le 2 novembre dernier, à son domicile de Saint-Marc-des-Carrières, ville où elle est née (le 2 novembre 1919) et où elle habite toujours. Mariée en 1939, et veuve 4 ans plus tard à 24 ans (son mari Alphonse Sauvageau étant décédé accidentellement en 1943), elle a dû travailler d’arrache-pied pour subvenir aux besoins de ses trois enfants encore en bas âge. Trouvant le bonheur dans les choses simples de la vie, Mme Sauvageau attribue sa longévité à sa discipline personnelle, son amour du travail, sa foi et à son espérance. L’an passé, à l’occasion de son centenaire, les différents paliers politiques lui avaient adressé leurs meilleurs vœux soulignant ainsi le courage et le sens du devoir qui la caractérisent. Cette année, ses 3 enfants, 9 petits-enfants et 6 arrière-petits-enfants ont décidé (pandémie oblige) de retarder l’habituelle réunion familiale lors de son anniversaire de naissance. Bonne fête en retard ma chère Gilberte.

La SHAQ

Photo courtoisie

Fondée en 2007, la Société d’Histoire d’Autobus du Québec (SHAQ) a pour objectif de rassembler les informations sur les compagnies d’autobus actuelles ou disparues ayant surtout existé au Québec, d’en promouvoir la publication et d’en favoriser la sauvegarde. La SHAQ publie chaque année son calendrier que l’historien amateur Jean Breton m’a fait parvenir. L’édition 2021 (photo) souligne le 50e anniversaire de la création de la CTCUQ remplaçant les 7 compagnies d’autobus donnant le service à Québec et sa banlieue. Il contient 30 photos d’autobus montrant ainsi l’évolution des couleurs et des modèles depuis 50 ans. Il est offert au coût de 12 $, plus 3 $ de frais postaux, par l’entremise de la Société d’histoire d’autobus du Québec à l’adresse suivante : https://www.histoireautobusquebec.com/

Anniversaires

Photo Jean-François Desgagnés

Cathy Rioux (photo), directrice des annonces classées et responsable des archives au Journal de Québec, 55 ans...Laurent Jalabert, coureur cycliste français, professionnel de 1989 à 2002, 52 ans...Yves Lévesque, ex-maire de Trois-Rivières (2001-2018), 63 ans...Diane Lavallée, comédienne (Thérèse dans La Petite vie »), 65 ans...Billy Idol, chanteur rock britannique, 65 ans...Véronique LeFlaguais, comédienne, épouse du comédien Michel Côté, 73 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 30 novembre 2015 : Estelle Côté (photo), 79 ans, première reine du Carnaval de Québec en 1955... 2018 : George H.W. Bush, 94 ans, 41e président des É.-U., de 1989 à 1993... 2015 : Céline Thériault, épouse de Jacques Châteauvert (école de danse Jacques Duval)... 2014 : Paul Buissonneau, 87 ans, chanteur puis acteur de même que metteur en scène québécois d’origine française... 2014 : Muriel Millard, 91 ans, ex-reine du music-hall québécois... 2013 : Paul Walker, 40 ans, acteur, producteur et réalisateur américain... 2011 : Roger Forgues, 73 ans, aviateur et homme d’affaires québécois... 2008 : Hubert « Pit » Martin, 64 ans, qui a évolué dans la LNH pendant 17 saisons (1961-1979)... 2003 : Adhémar Dion, 80 ans, le père de Céline Dion... 2000 : Lionel Villeneuve, 75 ans, comédien québécois.