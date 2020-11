L'Impact prolonge le contrat de son joueur le plus utile

L’Impact de Montréal a annoncé lundi s’être entendu avec l’attaquant Romell Quioto sur les termes d’une prolongation de contrat de deux saisons, lundi.

Cette nouvelle entente est également assortie d’une année d’option pour 2023.

L’Hondurien de 29 ans a été le joueur le plus utile du Bleu-Blanc-Noir cette année, et ce, à sa première campagne à Montréal. Il a été le meilleur buteur et passeur de l’Impact en Major League Soccer, avec huit filets et six passes décisives en 19 matchs. Il s’agit d’ailleurs d’un sommet personnel pour les buts pour Quioto.

Eric Bolte-USA TODAY Sports

Il a aussi été le seul buteur du onze montréalais lors des matchs éliminatoires, faisant secouer les cordages face au Revolution de la Nouvelle-Angleterre en match de barrage.

«Nous sommes heureux d'annoncer cette prolongation de contrat pour Romell, car il était important qu'il demeure avec nous, a mentionné par voie de communiqué le directeur sportif de l'Impact de Montréal, Olivier Renard. Durant toute l'année, il a prouvé son importance sur le terrain par ses performances, mais également par sa mentalité de gagnant et de leader. C'est le fruit de son travail, mais à lui maintenant de continuer à travailler pour atteindre les objectifs du club dans les années à venir.»

Avant de rejoindre l’Impact, Quioto avait disputé trois saisons avec le Dynamo de Houston.