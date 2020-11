Trudel Alliance veut revigorer Place des Quatre-Bourgeois et Les Galeries Charlesbourg

Après le centre commercial Fleur de Lys, le groupe Trudel Alliance souhaite offrir une cure de jouvence à Place des Quatre-Bourgeois et aux Galeries Charlesbourg. Mais avant de statuer sur un nouveau développement, le promoteur québécois veut prendre le pouls des citoyens à proximité.

Lundi, Trudel Alliance a entamé des consultations publiques pour ces deux propriétés commerciales de Québec. Une démarche similaire avait été réalisée concernant le chantier de 750 M$ à venir pour Fleur de Lys.

«Lors de l’acquisition du parc immobilier [...] de First Capital Realty, en décembre dernier, nous avions rapidement indiqué notre intention d’éventuellement redévelopper ces deux sites commerciaux», a souligné William Trudel, président fondateur et chef de la direction de Trudel Alliance.

Rappelons que Trudel Alliance avait déboursé 165 M$ pour mettre le grappin sur le portefeuille de First Capital Realty dans la région de Québec. Il comprenait sept sites commerciaux avec une trentaine d’immeubles.

Le promoteur espère maintenant, grâce au processus de consultation publique, mieux «comprendre les besoins et les attentes de la communauté» et «recueillir des idées» permettant de revigorer ces sites.

«Cette pratique nous permet de communiquer et d’interagir avec les citoyens afin de créer des projets de qualité, avant-gardistes, accessibles, diversifiés, mixtes et porteurs de changements positifs pour les communautés avoisinantes», a affirmé pour sa part Jonathan Trudel, vice-président et cofondateur.

Plusieurs possibilités

En plus de conserver des espaces pour les commerces, la direction du groupe immobilier mentionne analyser plusieurs scénarios, notamment l’aménagement d’un hôtel, d’espaces de bureaux ainsi que la possibilité d’avoir une offre résidentielle sur ces terrains.

Chaque développement devrait être de plusieurs dizaines de millions de dollars. L’objectif est de démarrer les travaux en 2022.

Le processus de consultation se déroulera du 30 novembre au 31 janvier 2021. Il sera possible de rencontrer des responsables chez Trudel Alliance dans les propriétés visées. La population peut également participer à cette démarche via le site www.trudelreinvente.com.

Les actifs immobiliers de Trudel Alliance, dont le siège social est situé à Québec, s’élèvent aujourd’hui à près de 400 M$. La cible de la direction est d’avoir un portefeuille d’un milliard de dollars d’ici 2027.