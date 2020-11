Un botteur des Colts a le cancer

Le botteur spécialiste des dégagements des Colts d’Indianapolis Rigoberto Sanchez a révélé lundi qu’il était atteint du cancer.

L’athlète de 26 ans a joué pas plus tard que dimanche, effectuant cinq dégagements totalisant 254 verges, dans une défaite face aux Titans du Tennessee. Il a disputé les 11 rencontres de l’équipe de l’Indiana cette saison.

«Je suis reconnaissant d’être entouré de médecins qui ont su trouver la tumeur cancéreuse avant qu’elle ne se répande sur tout mon corps. Je vais être opéré mardi et je sais que ce ne sera pas facile, mais je sais que j’aurai le soutien de ma merveilleuse épouse et de ma famille, mes entraîneurs et mes amis», a mentionné le joueur sur le compte Twitter des Colts.

Sanchez quittera ainsi momentanément l’organisation, mais ne sait pas combien de temps il sera à l’écart des terrains de football.

«Ça me rend malade de manquer du temps de jeu aux côtés de mes frères, mais je sais qu’ils tiendront bon», a-t-il ajouté.