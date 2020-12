LACHANCE, Gisèle



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 26 novembre 2020, à l'âge de 66 ans, est décédée dame Gisèle Lachance, fille de feu M. Paul-Aimé Lachance et de dame Antoinette Verreault (feu Gérard Brochu). Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 12h à 13h50.et de là au cimetière Saint-Grégoire de Montmorency.Elle laisse dans le deuil outre sa mère; ses frères, sœurs, ses beaux-frères et ses belles-soeurs: Rachel, Jean-Claude (Lisette Villeneuve), Rozelle (feu Bertrand Tremblay), Yvon, Roselyne, Harold, (Carmen Verreault), Guylaine (Robert Côté), Jocelyne (Jacquelin Tanguay), feu Jocelyn; ses filleul(e)s: Dave Boutet Lachance, Alison Caron et Denise Gagné; ses amis proches: Stéphane et Mario Jacques; ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, ses demi-frères et demi-sœurs. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Édifice Synase, 1825 boul. Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (QC) G1J 0H4 Par téléphone au 418 525-4385 / site internet : www.fondationduchudequebec.org