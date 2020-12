PICHETTE, Diane



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 24 novembre 2020, à l'âge de 70 ans, est décédée madame Diane Pichette, fille de feu madame Jeannine Bouffard. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil son garçon: Patrick (Annie); ses 2 petits-fils: Benjamin et Mathis; son conjoint: Jean-Louis Cardinal; ses frères et sœurs: Lisette (Jacques), feu André (feu madeleine), Pierrette, feu Thérèse, Lucie (Roger), Georgette, feu Pierre et Sylvie (Constant); ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et de nombreux amis(es).