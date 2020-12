Buster Douglas aimerait remonter dans le ring avec Mike Tyson

L’ancien boxeur James «Buster» Douglas serait ouvert à affronter de nouveau Mike Tyson.

• À lire aussi: Match nul pour le retour de Mike Tyson

C’est ce que l’homme de 60 ans a déclaré au quotidien «USA Today», mardi.

«Absolument, je serais heureux d’avoir cette opportunité, a-t-il affirmé. J’ai été un combattant pendant plusieurs années et je me sens plutôt bien aujourd’hui. J’ai toujours l’impression qu’il me reste un combat à livrer.»

C’est à la suite de l’affrontement entre Tyson et Roy Jones fils de samedi dernier que l’ancien champion du monde a été interrogé à propos d’un possible affrontement contre «Iron Mike».

Rappelons que le 11 février 1990, Douglas a surpris le monde de la boxe en passant le K.O. à Tyson, lors du 10e round d’un affrontement de championnat du monde des poids lourds.

«Les gens me demandent: "Pourquoi vous n’avez jamais fait un autre combat?"», a aussi dit le pugiliste.

«Cela ne s’est tout simplement jamais présenté, en ce qui concerne un combat revanche. Cela a souvent été mentionné. C'est à peu près tout.»

Le dernier combat professionnel de Douglas était en 1999, mais il assure qu’il serait en mesure de retrouver la forme en «six ou huit semaines d’entraînement».