Classements de Spotify: les Québécois ont écouté beaucoup de rap en 2020

Les rappeurs ont la cote au Québec. Du moins chez les utilisateurs de Spotify.

Selon des données transmises par le géant de la musique en ligne, Drake, les défunts Juice WRLD et Pop Smoke, Post Malone et Eminem ont été les artistes les plus écoutés en 2020, au Québec.

Au Canada, la tendance est aussi en faveur du rap. La seule exception dans le top 5 : The Weeknd qui déloge Pop Smoke.

Aussi à signaler, chez nous au Québec, c’est Mike Ward sous écoute qui domine le palmarès des balados les plus populaires. Jay du Temple discute occupe la cinquième position.

À l’échelle mondiale, les données de Spotify confirment que la musique latino est devenue une des plus populaires sur la planète. Deux des trois artistes les plus écoutés sont le Portoricain Bad Bunny, au numéro 1, et le Colombien J Balvin en troisième place.

Avec YHLQMDLG, Bad Bunny remporte aussi la mise dans la course à l’album le plus écouté.

Malgré le succès éclatant de son album Folklore, Taylor Swift n’a pas été l’artiste féminine la plus écoutée de 2020, cet honneur revenant à la désormais incontournable sensation Billie Eilish.

Finalement, quelle chanson a été la plus écoutée en 2020 partout sur la planète? Blinding Lights, par The Weeknd.