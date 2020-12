Coronavirus: Boris Johnson affronte une rébellion dans son propre camp

Londres | Le premier ministre britannique Boris Johnson affronte mardi une rébellion de députés de son propre camp conservateur, vent debout contre les nouvelles restrictions prévues en Angleterre contre le nouveau coronavirus.

S'alarmant de l'impact de ces mesures sur une économie déjà très affaiblie, plusieurs dizaines d'élus conservateurs, selon les médias, menacent de voter, dans la soirée, contre le nouveau système d'alerte locale qui remplacera le confinement d'un mois à son expiration mercredi.

Malgré cette rébellion, qui sape son autorité, Boris Johnson semble assuré de remporter le vote à la Chambre des Communes, la chambre basse du Parlement, où il ouvrira les débats à la mi-journée.

Le dirigeant, qui y dispose d'une majorité de 80 sièges, devrait bénéficier de l'abstention du Parti travailliste, principale formation d'opposition, qui a refusé pour la première fois depuis le début de la pandémie d'apporter son soutien à la stratégie du gouvernement.

En vertu du système d'alerte locale à trois niveaux, décidés selon la prévalence du virus, près de 99 % des 56 millions d'habitants de l'Angleterre continueront à vivre sous de strictes restrictions, comme la fermeture des pubs et restaurants dans les régions les plus touchées, ou l'interdiction pour différents foyers de se fréquenter à l'intérieur sur la grande majorité du territoire.

Tentant d'apaiser les députés conservateurs mécontents, mais sans les convaincre, l'exécutif a publié lundi une étude d'impact des nouvelles restrictions. Celle-ci reconnait qu'elles engendreront des «coûts importants» pour l'économie, mais souligne que les conséquences d'un virus hors de contrôle seraient «bien pires» pour la santé publique.

«Nous connaissons tous trop bien» l'impact de la pandémie sur l'économie, a insisté le ministre d'État Michael Gove sur la BBC, au lendemain de la faillite du groupe de prêt-à-porter Arcadia, qui emploie 13 000 personnes. «Mais quels seraient les effets sur l'économie si le NHS (service public de santé, NDRL) était submergé?»

L'épidémie de nouveau coronavirus a tué près de 58 500 personnes testés positives au Royaume-Uni, pays le plus endeuillé d'Europe qui dénombre plus de 1,6 million de cas positifs.

Le gouvernement britannique et les dirigeants de l'Ecosse, du Pays de Galles et de l'Irlande du Nord, qui décident chacun de leur stratégie face à la crise sanitaire, se sont mis d'accord pour autoriser les réunions en famille et entre amis autour de Noël. Trois foyers maximum pourront se réunir du 23 au 27 décembre.