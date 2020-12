COVID-19 : nouveau record de cas quotidiens à Toronto

Pour une deuxième fois en deux jours, Toronto a enregistré mardi un nombre record de cas quotidiens de COVID-19.

Dans la capitale ontarienne, 727 personnes ont été déclarées nouvellement infectées par le coronavirus, c’est plus d’une centaine que la veille, alors que les 622 cas de lundi avaient représenté un sommet.

Pour la province, le nombre de nouvelles infections a légèrement fléchi par rapport à la veille pour s’établir à 1707 cas.

D’un côté plus positif, la région de Peel, qui couvre notamment les villes de Mississauga et Brampton en banlieue de Toronto et qui se trouve aussi en confinement, a vu le nombre des gens nouvellement touchés par le coronavirus poursuivre sa diminution avec 373 cas, mardi.

Sept nouveaux décès liés à cette maladie ont été rapportés en Ontario mardi pour un total de 3663 depuis le début de la pandémie.