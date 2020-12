COVID-19: bond de 10 décès dans la Capitale-Nationale

Le bilan de la COVID-19 est en demi-teinte, ce mardi, dans la région de la Capitale-Nationale, avec un nombre de cas en baisse par rapport au bilan de la veille, mais un bond de 10 décès et une explosion de la contagion dans une résidence pour aînés.

Ce sont 119 nouveaux cas de coronavirus qui ont été décelés dans les dernières heures dans la région de Québec, comparativement aux 162 infections rapportées lundi. Les 10 nouveaux décès font grimper le nombre cumulé de victimes du coronavirus à 446 depuis le début de la pandémie.

Une éclosion au Manoir Sully retient l’attention. Selon les données du ministère de la Santé, 43 nouveaux cas de COVID-19 ont été détectés en peu de temps, portant à 46 le nombre de personnes contaminées. L’établissement est sous «haute surveillance». Pour l’heure, on n’y déplore aucun décès.

De son côté, la Chaudière-Appalaches enregistre 59 nouveaux cas, soit une importante progression par rapport à lundi, et un décès supplémentaire.

Optimisme prudent au Saguenay

Au Saguenay—Lac-Saint-Jean, les autorités ont affiché un optimisme prudent, lors d’une conférence de presse, mardi matin.

La courbe de la transmission semble vouloir se stabiliser et a atteint son point le plus bas depuis un mois, s’établissant sous la barre symbolique des 100 nouveaux cas, avec 78 nouvelles infections. Le bilan des victimes s’est alourdi, avec trois décès supplémentaires.

On constate que le nombre de cas actifs dans la région est légèrement en diminution (1039 personnes sont des porteurs actifs du virus présentement).

Dans les laboratoires, le taux de positivité des tests de dépistage affiche également une tendance à la baisse et le coronavirus semble se propager moins rapidement qu’avant.

Par contre, le Saguenay—Lac-Saint-Jean est encore l’endroit au Québec où le virus est le plus présent, toute proportion gardée, et le nombre d’éclosions continue d’augmenter ; on en dénombre 168, dans de nombreux types de milieux et plusieurs entreprises.

Le réseau de la santé continue d’être très sollicité avec 65 personnes hospitalisées, dont 5 aux soins intensifs. Les éclosions dans les milieux de vie pour aînés demeurent préoccupantes. Aucun transfert de patients vers Québec n'a été nécéssaire depuis la semaine dernière.

«La situation est donc inquiétante encore dans notre région, mais la baisse du nombre de cas dans les derniers jours est tout de même une bonne nouvelle. (...) La situation demeure fragile et nous devons donc continuer de mettre tous nos efforts. Le temps des fêtes approche à grands pas et le froid est à nos portes», a résumé le Dr Donald Aubin, directeur régional de santé publique.

«Bien que le nombre de cas déclarés soit en diminution dans notre région, notre marge de manœuvre hospitalière demeure très serrée en raison du nombre élevé d’hospitalisations, et ça risque d’être comme ça encore pendant deux semaines» a de son côté mis en garde Julie Labbé, présidente-directrice générale du CIUSSS du Saguenay—Lac-Saint-Jean.

«La situation est encore difficile et je suis consciente qu’on demande beaucoup à la population du Saguenay—Lac-Saint-Jean. Le nombre de cas positifs dans notre région diminue, il y a de l’espoir. On ne lâche pas», a martelé Mme Labbé.