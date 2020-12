Des jeudis pas bêtes du tout à TVA

Les amoureux des bêtes seront comblés les jeudis soirs à TVA à compter du 7 janvier prochain, avec le retour d’«Un zoo pas comme les autres» pour une troisième saison, et la nouvelle série «Sauvetage animal», qui se succéderont dans les cases horaires de 20 h et 20 h 30, juste après «Star Académie» et «La tour».

Les Miller et leur ménagerie beauceronne d’«Un zoo pas comme les autres» raviront donc à nouveau leurs 1 002 000 téléspectateurs (moyenne d’écoute confirmée de la deuxième saison, diffusée à l’automne 2019) en continuant de prendre soin de leurs pensionnaires auxquels on s’est déjà attachés, comme l’ours à trois pattes Buddy, Sheira la tigresse et les bébés loups devenus grands Balto et Jenna.

De nouveaux venus feront aussi leur entrée au zoo de Frampton, dont un couple d’intrigants tapirs de Malaisie. On verra aussi Émilie, Clifford et leur équipe faire un saut en Floride et en Gaspésie pour visiter d’autres sanctuaires d’animaux et en apprendre davantage sur les espèces qu’ils n’ont pas encore dans leur parc!

Puis, à «Sauvetage animal», une nouvelle production d’Urbania et Québecor Contenu, on fera connaissance avec la seule escouade de sauvetage technique certifiée au Canada, qui risque quotidiennement sa vie pour sauver des compagnons à poils et à plumes en danger. Dans cette série documentaire en 12 épisodes de 30 minutes, Éric, Isabelle et leur équipe de Sauvetage Animal Rescue réchapperont, par exemple, un castor prisonnier d’une crue torrentielle, un bébé raton suspendu sur une branche à 12 mètres d’altitude ou un chevreuil coincé aux abords d’une route achalandée. Ces spécialistes des animaux et de la haute voltige se sont même rendus en Australie pour délivrer des koalas des terribles feux de forêt qui ravageaient le pays l’an dernier.

«TVA souhaite offrir aux téléspectateurs un créneau qui met en lumière des gens d’ici qui s’impliquent corps et âme pour sauver ou améliorer la vie des animaux, tant au Québec qu’à l’international. Les animaux ont le pouvoir surprenant de nous faire vivre toutes sortes d’émotions, et les téléspectateurs qui ont à cœur leur bien-être seront servis», a précisé Nathalie Fabien, directrice principale, chaînes et programmation de Groupe TVA, dans un communiqué.