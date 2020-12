Guy Nantel «à boutte» de la censure

«Je n’en peux plus. J’suis à boutte. Je n’ai plus aucune patience... Et non seulement je n’ai plus de patience avec ça, mais je ne pardonne même pas à des gens qui le font et qui s’excusent après, particulièrement quand ce sont des libraires», lance Guy Nantel au micro de Sophie Durocher.

Au lendemain des excuses de l’Association des libraires du Québec, l’humoriste Guy Nantel parle de son projet d’écriture qui lui fait du bien.

«Je suis en train d’écrire un livre, présentement, sur ça [la censure], qui risque de s’appeler: Le livre offensant... J’écris le livre et j’en jouis tellement. C’est une époque complètement ridicule et on le dit souvent, mais quand tu écris un livre, tu fais la nomenclature... et c’est rendu surréaliste», a dit M. Nantel.

Il ajoute que ces petits groupes qui font pression dans les médias sociaux sont souvent responsables de divorces, de congédiements et de faillites.

Nantel qualifie de «ridicule» l'époque actuelle.