La part du lion va à l’Université Laval

Le Rouge et Or de l’Université Laval a volé la vedette, mardi, à l’occasion du Gala du sport universitaire de la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ) en remportant cinq des sept prix majeurs à l’enjeu.

Jean-Simon Desgagnés a remporté deux prix lors du Gala présenté sur les ondes de RDS. Il a été honoré dans le volet académique et fut aussi sélectionné comme athlète par excellence en sport individuel.

Détenteur d’une moyenne de 3,94 sur 4,33, l’étudiant en médecine a remporté l’or et l’argent respectivement dans les épreuves du 3000 m et du 1500 m au championnat canadien en plus de monter sur la première marche du podium dans les deux mêmes distances du championnat provincial ainsi qu’au cross-country. Ces performances lui ont valu le titre d’athlète par excellence du RSEQ.

« Le réseau québécois est extrêmement fort et c’est super le fun d’être honoré parmi tous les sports, a raconté Desgagnés que nous avons joint à Los Angeles en prévision de sa participation à une épreuve de 5000 m, vendredi soir. Ce prix récompense tous les efforts investis et encourage à poursuivre dans la même direction. »

Bon étudiant

En plus de briller sur la piste, Desgagnés excelle sur les bancs d’école. « C’est un bon contrat de concilier autant les deux, mais j’ai développé une routine avec les années qui permet de bien m’en sortir, a-t-il expliqué. J’ai eu besoin d’un an pour m’adapter. Je n’ai jamais compté les heures, mais ça doit varier entre 45 et 50 heures par semaine de combiner les deux aspects. Je n’ai pas le temps de me tourner les pouces, mais j’aime bien ça. Ça correspond bien à ma personnalité assez énergique. »

De son côté, Andrew Sinet-Spaulding a remporté le titre d’athlète par excellence en sport collectif. Meneur du RSEQ pour les sacs avec 7 et pour les plaqués pour perte avec 13,5, le plaqueur des Redbirds de McGill a été élu joueur défensif par excellence et meilleur joueur de ligne du circuit québécois en plus d’être retenu au sein de la première équipe d’étoiles au pays.

Une belle surprise

« C’est une belle surprise, a-t-il souligné. Je ne m’y attendais pas vraiment. Je suis très content et la bourse va m’aider sur le plan financier. Ce titre est une belle récompense pour tous les efforts investis. Ce n’est pas une période évidente, mais je dois rester positif et la tête haute parce que je ne suis pas le seul pris dans cette situation. Je termine mes études en mai (en travail social) et j’ai l’intention de tenter ma chance au camp des Stampeders. »

Parallèlement aux prix majeurs, la FAEQ a distribué des bourses de l’ordre de 461 000 $ à plus de 90 athlètes. Le volet recrutement est celui qui accapare la plus grosse part du gâteau.

Un total de 31 bourses d’une valeur de 10 000 $ sur une période de cinq ans ont été distribuées aux athlètes universitaires. Du côté collégial, un total de 24 athlètes ont reçu une bourse de 3000 $ échelonnée sur trois ans.

Pandémie oblige, la FAEQ a ajouté 15 bourses pour les athlètes désireux de rentrer au Québec à la session d’automne. Les dix athlètes universitaires retenus ont obtenu une bourse de 2000 $ et les cinq collégiaux ont reçu 1000 $ chacun.

Un total de 21 bourses de 2000 $ ont aussi été attribuées dans les volets excellence scolaire, sport individuel, sport collectif et leadership.

Les grands gagnants

Étudiante-athlète excellence académique

Béatrice Guay, badminton, Laval

Étudiant-athlète excellence académique

Jean-Simon Desgagnés, athlétisme et cross-country, Laval

Étudiante-athlète sport individuel

Jessy Lacourse, athlétisme, Laval

Étudiante-athlète sport individuel

Jean-Simon Desgagnés, athlétisme et cross-country, Laval

Étudiante-athlète sport d’équipe

Amaiquen Siciliano, basketball, Bishop’s

Étudiant-athlète sport d’équipe

Andrew Seinet-Spaulding, football, McGill

Étudiant-athlète leadership