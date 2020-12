La Ville de Québec prévoit dépenser 220 M$ pour le tramway en 2021

Après avoir ralenti la cadence des dépenses pour le tramway en 2020, en raison de l’incertitude liée au projet, la Ville de Québec appuiera sur l’accélérateur en 2021 avec une dépense anticipée de 220 M$.

La Ville a déjà injecté 66 M$ dans la planification du projet, depuis 2018, en date du 31 octobre 2020. Les trois quarts de cette somme ont été consacrés à la rémunération du personnel et aux honoraires professionnels. Ce chiffre gonflera à 94 M$ d’ici la fin de l’année actuelle.

En 2021, le rythme des dépenses (220 M$) s’accélérera à vitesse grand V, a dévoilé le directeur général de la Ville, Luc Monty, lors d’une présentation faite aux élus mardi matin, à l’hôtel de ville, à l’occasion de l’étude détaillée du Plan d’investissement quinquennal 2021-2025.

À l’origine, l’administration Labeaume prévoyait injecter 143 M$ en 2020 mais elle a dû mettre un frein aux dépenses en raison des tergiversations sur son projet de réseau structurant, de l’abandon du trambus et de l’hésitation du gouvernement Legault, qui négocie toujours avec la Ville pour modifier le tracé afin de mieux desservir les banlieues.

Acquisitions retardées

Ce faisant, la Ville a retardé le processus d’acquisition de terrains le long du tracé mais elle prévoit revenir à la charge dans la prochaine année.

«Le fait que le gouvernement ait reporté sa décision pour l’appel de propositions, on n’a pas cherché à conclure de transactions tant que le signal n’était pas clair à l’égard du tramway mais comme M. Bonnardel (le ministre des Transports) a indiqué récemment que la voie du tramway serait retenue, on se sent la légitimité pour conclure des transactions pour des acquisitions», a exposé M. Monty.

La stratégie de la Ville a fait bondir l’opposition qui réclame depuis des semaines la suspension des travaux préparatoires, tant que le tracé définitif ne sera pas connu.

«On ne connaît pas les modifications mais on va quand même poursuivre les travaux préparatoires ? C’est ce que vous me dites ce matin?», a largué le conseiller de Québec 21 Stevens Mélançon.

«Oui. Le gouvernement ne nous a pas indiqué de suspendre les travaux. On a quand même été prudents dans les acquisitions. On a mis ça sur pause», a répondu M. Monty, qui a également précisé que la Ville ne chercherait pas à conclure, pour l’instant, des acquisitions dans le secteur Chaudière et au nord de la 41e rue, à Charlesbourg, en raison de l’incertitude liée aux deux extrémités du tracé.

«Il n’y a pas d’avis d’expropriation qui a été envoyé. On ne fonctionne pas comme ça. Toutes les approches ont été faites en gré à gré», a-t-il par ailleurs indiqué.

Enveloppe autorisée de 634 M$

La Ville de Québec bénéficie déjà d’une enveloppe autorisée de 634,4 M$, allouée par le gouvernement du Québec, pour le projet de réseau structurant évalué à 3,3 milliards $.

«Le gouvernement n’a pas modifié les autorisations qu’il nous avait données à cet égard-là. Il ne s’est pas avéré nécessaire qu’on suspende quoi que ce soit dans nos travaux. Au contraire, ça occasionnerait des retards qui sont peut-être superflus», a plaidé M. Monty, en réponse aux interrogations de l’opposition.

Dépenses pour le projet de tramway

2018-2020 : 93,9 M$

2021 : 219,9 M$

2022 : 488,5 M$

2023 : 639,1 M$

2024 : 712,5 M$

2025 : 671,4 M$

2026 et + : 474,8 M$

TOTAL : 3,3 G $

Source : Ville de Québec (Plan d’investissement quinquennal 2021-2025)