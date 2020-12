Le film Suspect numéro un sort en France

Malgré la pandémie, le thriller québécois Suspect numéro un poursuit sa carrière internationale. Après avoir été lancé en vidéo sur demande en Inde et en Angleterre il y a quelques semaines, le film du cinéaste Daniel Roby sort ce mardi en France.

Les cinémas de l’Hexagone étant actuellement fermés en raison de la seconde vague de COVID-19, c’est en DVD et en vidéo sur demande que les cinéphiles français pourront découvrir Suspect numéro un. Rappelons que ce thriller anglophone, qui met en vedette Antoine Olivier Pilon et Josh Hartnett, a connu un beau succès en salle l’été dernier au Québec, en prenant l’affiche dès la réouverture des cinémas, au début juillet. Suspect numéro un a récolté plus d’un million de dollars au box-office canadien.

«Je me considère chanceux d’avoir pu sortir mon film au bon moment au Québec, a confié lundi Daniel Roby (Louis Cyr, Funkytown). Suspect numéro un a aussi été présenté dans quelques salles aux États-Unis pendant l’été mais dans le contexte actuel, c’est surtout en vidéo sur demande que le film est diffusé à l’échelle internationale. Personnellement, je trouve cela très positif. L’offre cinématographique est moins grande en ce moment donc ça peut jouer en faveur de notre film.»

Jusqu’à maintenant, Suspect numéro un a été plutôt bien accueilli dans la presse internationale. Le journal britannique The Guardian a accordé une note de 3 étoiles sur 5 au film de Roby le mois dernier, saluant notamment les performances solides de Josh Hartnett et d’Antoine Olivier Pilon. C’est la multinationale Universal qui distribue Suspect numéro un à l’extérieur du Canada et des États-Unis. Après la France, c’est en Espagne que le film sortira à la mi-décembre.