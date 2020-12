Les débuts de Christian Mbilli avec EOTTM

Le boxeur Christian Mbilli (16-0-0, 15 K.-O.) fera ses débuts en tant que membre officiel de l’équipe d’Eye of the Tiger Management le 12 décembre prochain, au Mexique.

Celui que l'on surnomme «Solide» fera face à un coriace adversaire bien connu au Québec, Rolando Paredes (16-11-2, 11 K.-O.). Ce dernier s’est déjà mesuré à Erik Bazinyan (25-0-0, 19 K.-O.) en plus d’avoir offert toute une guerre à Nurzat Sabirov (11-0-0, 9 K.-O.) et à Lexson Mathieu (9-0-0, 8 K.-O.).

C’est en direct de Cuernavaca au Mexique que Mbilli poursuivra son ascension fulgurante malgré les conditions actuelles reliées à la COVID-19.

«Nous sommes fiers de pouvoir compter un boxeur comme Mbilli parmi notre équipe. Nous voulions le faire boxer rapidement avec un boxeur d’expérience pour qu’il puisse continuer à monter dans les classements mondiaux. Nous avons énormément confiance en lui et c’est pour cette raison que nous l’opposons à Paredes au Mexique», a indiqué le président d'EOTTM, Camille Estephan, par voie de communiqué, mardi.

Le cogneur Avery Martin-Duval (4-0-0, 3 K.O.) est un autre «tigre» qui se rendra au Mexique pour ce gala de boxe. Ayant effectué quatre combats spectaculaires en seulement six mois en début de carrière, Martin-Duval est impatient à l’idée d’enfin remonter dans l’arène après presqu’un an d’inactivité lié à la pandémie actuelle. Il sera opposé à Esteban Hernandez (2-2-0) chez les 130 livres dans un duel prévu pour quatre rounds. Hernandez est reconnu comme étant un boxeur agressif et très déterminé.

Luis Santana (1-0-0, 1 K.-O.) prendra aussi part à la deuxième édition de la série Commando à la suite d’une entrée spectaculaire dans les rangs professionnels, un mois plus tôt. Le Montréalais en sera donc à sa seconde visite en deux mois à l’amphithéâtre Deportivo Cri-Cri. Le 7 novembre dernier, il a obtenu sa première victoire de façon percutante, en seulement une minute, face à Gabino Toala (1-1-1, 1 K.-O.). Pour son deuxième combat chez les professionnels, Santana souhaite encore une fois épater la galerie alors qu’il fera face à Jesus Hernandez Ramirez (0-0-1) dans un duel prévu pour 4 assauts.

«La première édition de Commando a été un franc succès et nous voulons continuer d’offrir aux fans de boxe la possibilité de suivre nos tigres d’aussi près. À tout moment, les fans pourront ressentir les émotions et l’impact des coups lors des combats de nos trois puissants boxeurs», a dit le directeur général d'EOTTM, Antonin Décarie.