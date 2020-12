Deuil-Jeunesse, qui a pour mission de venir en aide aux jeunes et aux familles qui vivent la maladie grave, la disparition ou la mort d’un proche ou des pertes liées à la séparation parentale, l’abandon ou l’adoption, a besoin de vous. Aujourd’hui, dans le contexte du mouvement #MardiJeDonne, (défi caritatif annuel) aidez Deuil-Jeunesse à atteindre son objectif d’amasser 12 000 $. Rendez-vous sur la page Facebook de l’organisme ou sur son site Internet : www.deuil-jeunesse.com/faire-un-don.

Encan de Noël

La 11e Guignolée du Dr Julien, à Lévis, prend son envol aujourd’hui (jusqu’au 15 janvier 2021) et se traduit par la tenue d’un nouvel Encan de Noël qui se tient en ligne jusqu’au 13 décembre au www.pediatriesocialelevis.com. Cette Guignolée est une façon agréable de dénicher des ensembles-cadeaux uniques tout en contribuant à offrir différents services spécialisés pour répondre aux besoins globaux de plus de 725 enfants et adolescents vulnérables. La Guignolée du Dr Julien à Lévis est un événement majeur de collecte de fonds qui revêt une importance particulière cette année. Fortement impactée par la pandémie, les besoins des enfants et des adolescents sont plus criants que jamais et leur détresse est grande.

Comptoir à tartares

La jeune chaîne de restauration québécoise Küto, Comptoir à Tartares, qui connaît une expansion fulgurante à travers la province, est enfin (diront certains) arrivée à Québec. Avec son comptoir de plats à emporter et son service au volant, ce nouveau restaurant du secteur Neufchâtel, sur le boulevard de l’Ormière, est totalement adapté au contexte actuel. Lorsque la Santé publique le permettra, la succursale Küto située au 9065 boulevard de l’Ormière accueillera sa clientèle dans une salle à manger à la fois moderne et chaleureuse comptant 45 places assises. On pourra y déguster de délicieux tartares accompagnés de breuvages alcoolisés issus de la carte des vins, le tout dans une ambiance décontractée et sans prétention. En attendant, le service au volant et le « take out » sont offerts. Sur la photo, de gauche à droite, les quatre entrepreneurs derrière cette franchise : Antoine El-Khoury, Alexis Gateau Bégin, Jean-Sébastien Lacroix et Nicolas Leblanc, qui prévoient ouvrir d’autres succursales Küto dans la région de Québec si la demande est au rendez-vous.

Anniversaires

Tomas Tatar (photo), attaquant des Canadiens de Montréal (LNH), 30 ans... Nicola Ciccone, auteur-compositeur-interprète québécois de descendance italienne, 43 ans... Gilbert O’Sullivan, auteur-compositeur et interprète irlandais, 74 ans... Bette Midler, actrice américaine et chanteuse, 75 ans... Lee Trevino, golfeur, champion du US Open (1968 et 1971) et de la PGA (1974 et 1984), 81 ans... Claude Cossette, spécialiste de la publicité et écrivain québécois, 83 ans... Woody Allen, acteur, réalisateur et scénariste américain, 85 ans.

Disparus

Le 1er décembre 2019 : Shelley Morrison (photo), 81 ans, actrice et comédienne américaine (Will & Grace)... 2017 : Daniel Gaudreau, 57 ans, président de Gaudreau Environnement... 2016 : Dr Gérard Desrosiers, 97 ans, médecin de campagne québécois et créateur du Réseau Biblio du Québec... 2014 : Cécile Fournier Beaulé, 88 ans, la mère de François Beaulé, de l’Entrepôt du hockey... 2014 : Jean Faber, 71 ans, chanteur québécois... 2011 : Jocelyne Goyette, 63 ans, comédienne et dramaturge québécoise... 2009 : Réginald Breton, 64 ans, chanteur du groupe populaire Les Excentriques... 2008 : Hélène Pedneault, 56 ans, écrivaine québécoise... 2008 : Betty Goodwin, 85 ans, figure de l’art contemporain québécois... 1997 : Michel Bélanger, 68 ans, ex-banquier montréalais... 1996 : Peter Bronfman, 67 ans, homme d’affaires canadien.